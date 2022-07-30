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عمر شويل - جدة موعد تاريخ صرف راتب الضمان متى ينزل الضمان الاجتماعي الجديد وهل ينزل الضمان المطور اليوم sso.hrsd.gov.sa والحالات التي سيتم استبعادها والغير مشمولة باستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل على النظام الجديد المطور، وكم باقي على موعد صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور ورقم الضمان الموحد، وكذلك موعد صرف راتب الضمان القديم، حيت تحدد موعد صرف وإيداع معاش الضمان القديم في الحسابات المصرفية لمستحقي الضمان الاجتماعي للمنظومة القديمة، أما عن موعد صرف راتب الضمان المطور فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من دراسة الطلبات التي تم تقديمها بتسجيل الدخول على رابط النفاذ الوطني الموحد، وكذلك لمن قام بالتسجيل من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العشرون من شهر نوفمبر 2021.

موعد تاريخ صرف راتب الضمان “الفئات المحرومة من الاستحقاق” رقم الضمان الموحد المجاني

من المقرر صرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر صباح يوم الأحد 31 يوليو 2022، وهو الموافق ثاني أيام شهر المحرم 1444 ، ومن المقرر أيضاً نزول الدفعة الجديدة للضمان المطور قبل هذا الموعد، ويجب التنوية إلى أنه قد تم مد مهلة التسجيل في الضمان المطور لنهاية شهر أكتوبر 2022، وذلك بدلا من الموعد السابق خلال شهر مايو الحالي، ويتم التسجيل بنفس الألية السابقة، كما سيتم إرسال رسائل نصية على هواتف مقدمي طلبات الاستحقاق، أما في حال رفض قبول الأهلية، فيمكن تقديم طلب اعتراض على نتيجة الأهلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية.

وسنجاوب أيضا من خلال هذا التقرير على التساؤلات التي تدول حول طريقة الاستعلام عن حالة الطلب، وكذلك طريقة التسجيل في الضمان المطور عبر بوابة النفاذ الوطني sso.hrsd.gov.sa، وكيفية تقديم تذكرة اعتراض على عدم الأهلية أو تعديل بيانات الطلب.

التسجيل الجديد في الضمان المطور عبر النفاذ الوطني sso.hrsd.gov.sa

تسجيل دخول الضمان المطور نت خلال “منصة النفاذ الوطني الموحدة sso.hrsd.gov.sa“. ويمكن الدخول مباشرة على “رابط منصة الدعم للضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa“،. اتباع الخطوات المطلوبة. للاستفسار والاستعلام على رقم 1119.

طريقة التقديم في الضمان المطور برقم الهوية على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تسجيل الدخول على رابط منصة الدعم للضمان المطور الجديد .

. الضغط على عبارة تسجيل جديد.

إدخال رقم الهوية “السجل المدني” في المكان المُخصص.

إدخال البيانات الشخصي والتي تشمل “تاريخ ميلاد عائل الأسرة – رقم الهاتف الجوال للتواصل”.

اختيار كلمة مرور خاصة بك.

تأكيد كلمة المرور بإعادة إدخالها مرة أخرى في خانة تأكيد كلمة المرور

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على تسجيل.

ستصلك رسالة بها كود التفعيل على هاتفك.

قم بتوثيق هاتفك بإدخال كود التفعيل في المكان المُخصص.

بالانتهاء من الخطوات السابقة فقد اصبح لك حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

قم بتسجيل الدخول مجدداً برقم الهوية الوطنية “السجل المدني” وكلمة المرور.

سيتم فحت صفحة حسابك وبها جميع المعلومات والبيانات الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

استكمل البيانات المطلوبة ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

الاستعلام عن حالة الطلب في الضمان المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa

أتاحت منصة الدعم والحماية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب الذي قمت بتسجيله للاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ويتم الاستعلام عن حالة الطلب بسهولة ويُسر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى حسابك على برنامج الضمان الاجتماعي المطور “منصة الدعم والحماية الاجتماعية”.

يتم تسجيل الدخول لحسابك بطريقتين: من خلال بوابة النفاذ الوطني، أوعلى رابط منصة الحماية الاجتماعية.

بعد الدخول على حسابك قم بالضغط على أيقونة الطلبات.

سيظهر لك رقم الطلب وتاريخ التسجيل وعلامة العين.

اضغط على رمز العين لتظهر لك تفاصيل لطلب وحالته والتابعين لك.

كما سيطهر أيضا حالة طلبك وإذا ما كان جاري التحقق أو مؤهل أو غير مؤهل.

لمزيد من التفاصيل تابع الفيديو السابق.

نتائج الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور للدفعة الجديدة