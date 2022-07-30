موعد مباراة مصر والمغرب في كاس العرب وترتيب كأس العرب للشباب 2022

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موعد مباراة مصر والمغرب في كاس العرب، يستعد منخب مصر للشباب مواليد عام 2003 لمواجهة نظيره المغربي في ربع نهائي كأس العرب الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة،حقق المنتخب المغربي للشباب الفوز على فلسطين في ختام دور المجموعات لكأس العرب للشباب ليقيم لقاء مع المنتخب المصري عام 2003 في ربع نهائي البطولة بالسعودية، حيث واجه فريق الشباب المغرب في ربع النهائي، حيث فازت مصر على عمان والصومال في صدارة المجموعة، فيما تغلب المغرب على السودان وفلسطين لتتصدر المجموعة.
مباراة مصر والمغرب في كاس العرب
يظهر جدول بطولة كأس العرب موعد مباراة مصر والمغرب في كاس العرب في 31 من يوليو 2022، ويظهرأن متصدرين المجموعة الرابعة الموجود فيها المنتخب المصرى ستواجه المجموعة السادسة والتى فيها المغرب وفلسطين والسودان في ربع النهائي، حقق النتخب فوزاً على الصومال في بطولة كأس العرب فى منافسات المجموعة الرابعة والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى 5 أغسطس.
موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس العرب للشباب
موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائى كأس العرب للشباب الأحد 31 يوليو 2022 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتقام مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب حيث هناك أربع مواجهات قوية على مدار اليوم:
- السعودية × اليمن – ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.
- مصر × المغرب – ملعب نادى ضمك بخميس مشيط.
- الأردن × فلسطين – ملعب نادى ضمك بخميس مشيط.
- الجزائر × تونس – ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضي.
ترتيب كأس العرب للشباب 2022
بعد الدور الأول، تأهلت ثمانية فرق إلى ربع نهائي البطولة، وجاء ترتيب كأس العرب للشباب 2022 على النحو التالي:
- المجموعة الأولى ( السعودية 6 نقاط -موريتانيا 3 نقاط – العراق 0 نقاط).
- المجموعة الثانية ( الأردن 4 نقاط- اليمن 3 نقاط- الإمارات 1 نقطة).
- المجموعة الثالثة ( الجزائر 6 نقاط- ليبيا 3 نقاط-لبنان 0 نقاط).
- المجموعة الرابعة ( مصر 6 نقاط- عمان 3 نقاط- الصومال 0 نقاط).
- المجموعة الخامسة ( تونس 3 نقاط- البحرين 3 نقاط -جيبوتي 0 نقاط).
- المجموعة السادسة ( فلسطين 3 نقاط- المغرب 3 نقاط-السودان 0 نقاط).
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