إطلاق ايفون 14 iPhone 14 Pro Max في هذا الموعد مواصفاته واسعاره في الدول العربية (اسطورة ابل)

إطلاق ايفون 14 iPhone 14 Pro Max من أكثر المواضيع التي عليها إقبال كبير جدًا هي التساؤل بشأن موعد نزول هاتف ايفون 14 إلى جميع الأسواق وخاصة سوق المملكة العربية السعودية، حيث أن هناك فئة معينة لا تقوم باستخدام إلا هواتف الأيفون ولديها شغف كبير جدًا في كل ما تقوم بإصدار شركة “أبل” الأميركية ولذلك تهتم بكل الأخبار التي تخص الشركة بهواتفها و حواسيبها المحمولة، ولم يتم إصدار الهاتف حتى الآن بشكل رسمي و لكن هناك بعض التسريبات بشأن موعد صدوره سنقوم بتوضيحها في السطور التالية.

موعد نزول هاتف ايفون 14 في سوق السعودية

لم تقم شركة “أبل” الأميركية حتى الآن بالكشف وإصدار هاتف أيفون 14 الجديدة أو حتى موعد صدوره ولكن خرجت بعض التسريبات من داخل الشركة الأميركية توضح بأنه من المتوقع أن يصدر الهاتف في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل لعامنا الجاري 2022م، وذلك لأن شركة أبل اعتمدت هذا التوقيت في الفترة الأخيرة وتقوم بإصدار جميع هواتفها وأجهزتها في ذلك الوقت.

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس في أسواق الهواتف الذكية

يختلف سعر الهاتف من دولة إلى أخرى باختلاف عملة الدولة وسعرها بالنسبة للدولار الأميركي ويختلف سعره أيضًا باختلاف حجم الذاكرة الداخلية وبعض الإمكانيات وتتمثل أسعار الهاتف في بعض الأسواق العربية فيما يلي:-