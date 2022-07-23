نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواجهة الآسيوية الثانية.. موعد مباراة الأردن واليمن كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأردن واليمن ، تفتتح مساء السبت 23 يوليو 2022، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة ، والتي تحتضنها منطقة عسير وتحديدًا مدينتي خميس مشيط وأبها في المملكة العربية السعودية، ولحساب المجموعة الثانية، يستضيف ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، فعاليات المواجهة الآسيوية الثانية في النسخة السادسة من المونديال العربي للشباب والتي تجمع الشقيقين منتخبا اليمن والأردن .

في السطور التالية، نتناول بالتفصيل كواليس وآخر الأخبار والمستجدات حول موعد مباراة الأردن واليمن والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات المنتخبين في كأس العرب وإنجازاتهما بها، علاوة على تاريخ مواجهات الأردن واليمن .

مباراة الأردن واليمن

افتتاحية قوية إذن للجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال العرب للشباب 2022 .

حيثما مواجهة اليمن السعيد والنشامى ، والتي تحظى دومًا بإثارة وندية كبيرة، رغم ندرة المواجهات.

وما يزيد من إثارة المواجهة، هو رغبة المنتخب الأردني للشباب ، في تعويض التعادل المثير أمام الإمارات.

وذلك في لقاء الجولة الأولى يوم الأربعاء الماضي.

بينما يسعى شباب اليمن إلى ضربة بداية موفقة.

في ظل إنجازات محدودة للغاية بشكل عام لكرة القدم اليمنية.

وتزامنًا مع الحديث عن البطولة العربية ولكن على مستوى الكبار.

نرى أن المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 التي أقيمت في قطر وتوج بها المنتخب الجزائري .

قد قدم بطولة مميزة وكاد أن يعبر إلى نصف نهائي المسابقة.

لولا اصطدامه بخبرة المنتخب المصري في ربع النهائي، ليخسر بثلاثية.

في المقابل، ودع المنتخب اليمني البطولة مبكرًا من الدور التمهيدي.

إثر خسارته من موريتانيا بثنائية نظيفة.

نستعرض في البداية ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب مونديال العرب للشباب قبل النسخة السادسة :

وهذا ترتيب المجموعات الست بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى:

وإليكم جدول مباريات كأس العرب 2022 تحت 20 سنة من المباراة الافتتاحية وحتى الختام:

نشير إلى أنه، وضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

تقام عقب مواجهة النسور اليمنية والنشامى ، مباراة موريتانيا والعراق .

وذلك في إطار لقاءات المجموعة الأولى “مجموعة السعودية” في كأس العرب.

المنتخب الأردني

نستهل تغطيتنا مع المنتخب الأردني للشباب تحت 20 عامًا، والذي يدشن مشاركته الثانية في مونديال العرب .