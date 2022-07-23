التسجيل في جامعة طيبة 1444.. معدل قبول الطلاب في جامعة طيبة السعودية

التسجيل في جامعة طيبة 1444 ازداد التساؤل بعد انتهاء العام الدراسي الماضي والمرحلة الثانوية لبعض الطلاب عن موعد التسجيل في جامعة طيبة 1444هـ للتعلم عن بعد، حيث تعتبر جامعة طيبة هي واحدة من أشهر الجامعات في المملكة العربية السعودية التي يتم فيها تقديم كافة البرامج التعليمية والدروس عن بعد بدون الذهاب إلى المدرسة، حيث يمكن التسجيل فيها من أي مكان حول العالم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني الرسمي وسنوضح ذلك لكم في سطور المقال التالية.

موعد التسجيل في جامعة طيبة 1444هـ للتعلم عن بعد

تم فتح باب التسجيل في جامعة طيبة السعودية في يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة 1443هـ حيث يمكن للطلاب المسجلين تحديث بياناتهم على الموقع وتم فتح قابلية تحديث البيانات اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر ذي الحجة 1443هـ، وسيتم غلق التسجيل في يوم الخميس الذي يليه وهو التاسع عشر من نفس الشهر وفي يوم الخامس من شهر محرم الهجري 1444هـ سيتم الإعلان عن نتائج قبول الطلاب وأسماء الطلبة الذين تم قبولهم في الجامعة.

خطوات التسجيل في جامعة طيب للتعلم.

يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بموقع “جامعة طيبة السعودية”.

يضغط الطالب في صفحة الموقع الرئيسية على قبوله لكل شروط الموقع وينقر على أيقونة “تسجيل”.

في بوابة القبول يقوم الطالب بالدخول إلى “قسم الروابط السريعة” الموجود من ضمن الخيارات المتاحة.

ثم يقوم بالنقر على نموذج التقديم حتى يتم التحاقه بجميع برامج الجامعة في الفصل الدراسي العادي كما في باقي الجامعات.

يبدأ في مرحلة تسجيل البيانات ويقوم بتقديم كافة الأوراق والشهادات المطلوبة منه حتى تتم عملية التسجيل ثم ينقر على أيقونة “تسجيل”.

معدل قبول الطلاب في جامعة طيبة

يختلف معدل قبول الطلاب بحسب التخصصات سواء كانت علمية أو أدبية حيث أنه بالنسبة إلى التخصصات الطبية فيبدأ معدل الطلاب البنات من 85% وللذكور 80%، بينما في باقي التخصصات العلمية فمعدل الفتيات 75% والذكور 70% أما في كليات الشعبة الأدبية فيكون الحد الأدنى لقبول الطالبات من الفتيات 75% وقبول الطلاب الذكور يبدأ من 70%.