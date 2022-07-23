نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط ومواعيد التسجيل في الكلية التقنية بجدة 2022 عبر بوابة قبولي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينطلق مع الساعات الأولى من صباح يوم الغد الأحد الموافق 1443/12/25 التسجيل في الكلية التقنية بجدة، وكانت إدارة القبول قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن الموعد المحدد للتقديم في الكلية التقنية بجدة، وتعتبر الكلية التقنية من أهم الكليات التي تشغل بال الطلاب بسبب مزاياها الكثيرة، حيث توفر الكلية بجانب الدراسة الأكاديمية فرصة كبيرة لتوفير الوظائف للخريجين، وذلك لأن الكلية تقوم بتقديم مواد تعليمية تتناسب مع حاجة سوق العمل في المملكة، ونستعرض معكم في السطور القادمة الشروط الالتحاق بالكلية التقنية والتي حددتها لجنة القبول، كما نتعرف على رابط التقديم في الدبلوم والبكالوريوس في جدة.

التسجيل في الكلية التقنية

في إطار حرص وزارة التعليم في المملكة على توفير الخريجين القادرين على قيادة التقدم الذي تطمح إليها الحكومة، قامت الكلية التقنية في جدة بتحديد مواعيد التسجيل في الكلية لطالبي الدبلوم وكذلك لطالبي البكالوريوس، كما أوضحت الكلية شروط الالتحاق بكل برامج الفصل التدريبي الأول للعام 1444، وجاءت شروط الالتجاق في برنامج الدبلوم كالآتي:

يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو والدته سعودية.

يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة أو مايعادلها في التخصص الذي يطلب إكمال الدبلوم عليه.

لا يكون المتقدم مازال مستمرا في البرنامج نفسه الذي ىيرغب في التقدم عليه.

كما يجب ألا يكون المتقدم متخرجا من نفس ذات البرنامج.

لا يقوم المتقدم بالتقديم على برنامج تدريبي آخر خلال مدة التدريب.

لايكون المتقدم مفصولا من إحدى الكليات التقنية خلال فصليين دراسيين ماضيين.

في البرنامج التدريبي الصباحي يجب ألا يكون المتقدم موظفا ويمكن للموظف الموفد التقديم شريطة أن يتقدم بموافقة من جهة عمله، أما البرنامج المسائي فيمكن للموظفين وغيرهم التقدم للالتحاق به.

مواعيد التسجيل في البرامج التدريبية

وحددت الكلية التقنية بجدة للبنين عبر تغريدة على الحساب الرسمي للكلية على موقع التواصل تويتر مواعيد التسجيل في البرامج التدريبي للكلية وذلك حسب البرامج التي يتقدم إليها المتقدمون، حيث يمكن التقدم للبرامج التدريبية الصباحية والمسائية لطلبة الدبلوم التقني في المواعيد التالية:

يتم فتح باب التسجيل لطلبة الدبلوم يوم الأحد الموافق 1443/12/25 الموافق 2022/7/24

ينتهي التسجيل في الكلية يوم الخميس الموافق 1443/12/29 الموافق 2022/7/28.

بعد ذلك تأتي مرحلة الفرز وإعلان المقبولين في الفترة من الأحد 1444/1/2 الموافق 2022/7/31، وتنتهي في يوم الثلاثاء 1444/1/4 الموافق 2022/8/2.

وإجراءات القبول النهائي وتسديد مستحقات خدمات التدريب للفترة المسائية تكون بداية من يوم الأحد 1444/1/9 الموافق 2022/8/7 وحتى يوم الخميس 1444/1/20 الموافق 2022/8/18.

رابط وخطوات التقديم بالكلية التقنية بجدة

وحددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رابط التقديم في الكلية التقنية بجدة وكذلك الخطوات:

تعلن #الكلية_التقنية_بجدة عن مواعيد القبول و التسجيل في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام 1444 هـ

من يوم الأحد ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ

الى يوم الخميس ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ

رابط التسجيل

البوابة الالكترونية للقبول (قبولي) https://t.co/rQbhmqyVVX#التدريب_التقني pic.twitter.com/XhOh5vL02F — الكلية التقنية بجدة (@jed_college_tec) تعلن #الكلية_التقنية_بجدة عن مواعيد القبول و التسجيل في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام 1444 هـ

من يوم الأحد ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ

الى يوم الخميس ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ

رابط التسجيل

البوابة الالكترونية للقبول (قبولي) https://t.co/rQbhmqyVVX#التدريب_التقني pic.twitter.com/XhOh5vL02F — الكلية التقنية بجدة (@jed_college_tec) July 22, 2022