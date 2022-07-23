نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان حركة النقل الخارجي نظام نور الان المملكة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إعلان حركة النقل الخارجي يعتبر نظام نور من الأنظمة المهمة جداً في العملية التعليمية حيث أنه يساعد في حركات النقل سواء الداخلي، والخارجي في المملكة العربية السعودية،،يتم الدخول الي الرابط الخاص بموقع نور، والتسجيل عليه من خلال المعلمين، والمعلمات الذين يريدون التأكد إن كان حركة النقل الخاصة بهم قد تمت بنجاح أم لا، سوف تكون الفترة المخصصة لبدأ عملية النقل الخارجي أو الداخلي الخاصة بالمعلمين من يوم الاثنين، وحتى يوم 15 من شهر أغسطس.

وتكون عملية النقل التي يريدها المعلمين إما داخل محافظة معينة أو قسم معين أو من مدرسة إلي مدرسة أو حسب رغبة المعلم نفسه، وكل هذا يتم كتابته وتوضيحه في الأوراق الخاصة بالنقل التي يقدمها المعلم.

موعد إعلان حركة النقل الخارجي نظام نور

انتشرت العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وفي كل مكان في منصات التواصل الاجتماعي والتي كانت تفيد بأنه قد تم تقديم موعد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، ولكن لا أساس من الصحة لتلك الأخبار فإن موعد صدور حركة النقل الخارجي للمعلمين في موعدها المحدد من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن حركة النقل الخارجي الان من أهم الأشياء التي تشغل بال المعلمين والمعلمات، فإن العديد من المعلمين والمعلمان الان في حالة انتظار كبير للتعرف على نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين.

بدأ العديد من المعلمين والمعلمات في داخل المملكة العربية السعودية في البحث عن تفاصيل إعلان حركة النقل الخارجي لهم لعام 1443 حيث من المتوقع أن تعلن النتائج خلال الأيام القادمة، وسوف نوافيكم تفاصيل مواعيد إعلان النتائج من خلال نظام نور الإلكتروني، جدير بالذكر وأن نتائج النقل الخارجي تظهر على مراحل أى على اكثر من يوم ليس يوم واحد فقط.

ومن المقرر أن يتم صدور نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في يوم الخامس عشر من 12 لعام 1443، الجدير بالذكر وأن وزارة التعليم قد فتحت التسجيل على النقل الخارجي في وقت سابق في يوم الرابع والعشرون من شهر ذو القعدة الماضي، وقد استمر التسجيل في حركة النقل الخارجي حتي يوم الثلاثون من الشهر الهجري شهر ذو القعدة.

ويمكن لجميع المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي عبر موقع نظام نور الرسمي أو من خلال نظام فارس فكلاهما سيرصد النتائج فور أن يتم إعلانها وبعدها يمكن للمعلمين تقديم طلبات اعتراض.

تحديث اليوم السبت الثالث والعشرون من شهر يوليو ما بين ترقب وقلق كبير بين المعلمين والمعلمات في انتظار إعلان نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور ونظام فارس غداً الأحد الموافق الرابع والعشرون من الشهر الحالي، نتابع معكم كيفية الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية مع تمنياتنا بالرضى للجميع من المدرسين في المملكة على النتائج.