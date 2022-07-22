الاستعلام نتيجة الصف التاسع اليمن 2022 برقم الجلوس والاسم رسمياً

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عمر شويل - جدة نتيجة الصف التاسع اليمن 2022 برقم الجلوس والاسم يتمكن الطلاب في صنعاء وكل مدن ومحافظات اليمن التعرف على نتائج الصف التاسع 2022 من خلال موقع وزارة التعليم اليمنية، بعد أن اجتاز الطلاب والطالبات الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثاني في ظروف استثنائية في ظل انتشار الوباء الخطير الذي هدد حياة ملايين من الأسر العربية في الفترة الماضية، لهذا كانت حالة القلق والتوتر الذي صاحبة الطلاب والطالبات والأسر للاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022.

حيث المؤشرات الأولية لنتيجة الشهادة الأساسية بصنعاء نسبة نجاح تجاوزت 82.69 % في الوقت التي أضح فيه السادة المسؤولين أن أعداد الطلاب والطالبات الذين حضروا الامتحانات تجاوزت أعدادهم 264193 طالب وطالبة منذ عدة أيام، لذا أكدت وزارة التربية والتعليم اليمني أن ظهور النتيجة سوف يكون على الرابط الأساسي www.yemen.gov.ye وذلك بعد إضافة رقم الجلوس والاسم فقط.

نتيجة الصف التاسع اليمن 2022 برقم الجلوس والاسم

أصبحت الآن نتائج الصف التاسع 2022 الترند رقم واحد في اليمن بعد تم الانتهاء من تصحيح الاختبارات النهائية للعام الدراسي المنقضي 2022، والذي يمكنكم الاستعلام عنه عن طريق الخطوات التالية:



الدخول على رابط نتائج التاسع 2022 .

. النقر على الاستعلام عن النتيجة.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على قسم النتائج وتحديد المرحلة التعليمية.

النقر على النتيجة.

موقع وزارة التعليم اليمنية

أوضحت الإدارة العامة للاختبارات باليمن أنه يلزم لكل طالب يرغب في الاستعلام عن رقم الجلوس الدخول مباشرة إلي الرابط الرسمي (أرقام جلوس الصف التاسع 2022) حيث اشتكي الكثير من الطلاب والطالبات الذي أدوا الاختبارات النهائية للعام الماضي من نسيان رقم الجلوس الخاص بهم، لذا يجب عليك تذكر رقم الجلوس لكي تتمكن من الاستعلام عن النتيجة أو الدخول إلي رابط أرقام جلوس 2022 التاسع.

تستطيع بعد أن حصلت على رقم الجلوس الدخول على رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2022، والاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط المباشر، يذكر أن إجمالي من قاموا بالدخول على اختبارات المرحلة الثانوية 2022، تجاوز 24 ألف طالب وطالبة في ظروف خاصة نتيجة وباء فيروس كورونا الذي جعل الامتحانات في ضمن إجراءات ووقائية واحترازية خوفاً من انتقال العدوي من شخص إلي آخر.

أسهل طريقة للحصول علي نتائج أرقام جلوس الصف التاسع 2022

تعد ابسط الطرق التي لا يعرفها الكثيرون للحصول علي رقم المقعد الخاص بك أثناء دخول الامتحان أو للاستعلام عن نتائج التاسع تتم عن طريق التالي:

النقر علي رابط www.yemenexam.com.

ستجد في القائمة الرئيسة أيقونة أرقام الجلوس.

الضغط علي التاسع.

اكتب اسمك.

اضغط علي بحث.

إلي هنا وصلنا إلي ختام شرح الاستعلام نتيجة الصف التاسع اليمن 2022 برقم الجلوس والاسم رسمياً.