نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر دفعة شهر محرم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور من الأمور الهامة التي يرغب الكثير من المستفيدين في التعرف عليها، وذلك من أجل الاستفادة بالراتب الذي يتم صرفه من قبل وزارة الموارد البشرية وهو أحد برامج الدعم بالمملكة العربية السعودية.

إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بالعمل على توفير الدعم المالي الشهري للأسر الأشد احتياج . وذلك من أجل توفير الدعم للمواطنين بالمملكة العربية السعودية. وكان من بينها توفير منصة الدعم والحماية الاجتماعية للاستعلام عن تاريخ إيداع الضمان الاجتماعي المطور.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

لذلك نجد الكثير من المواطنين المستفيدين من البرنامج يهتمون بالبحث عن تاريخ إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور من كل شهر.

والمؤكد أن صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور يكون في يوم مختلف عن صرف الضمان الاجتماعي القديم، أو في نفس اليوم معًا.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

إلى جانب الحديث عن تاريخ إيداع الضمان الاجتماعي المطور نوضح لكم متى يتم صرف الضمان الاجتماعي القديم. والجدير بالذكر أنه يتبقى 12 يوم فقط على موعد صرف الضمان الاجتماعي.

وهو الموعد المحدد من كل شهر ويتم نزول الرواتب فيه لجميع المستفيدين في حساباتهم الخاصة، بالإضافة إلى توفير رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي.

موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر محرم 1444

من المقرر أن تاريخ نزول الضمان الاجتماعي المطور يكون لجميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي. ويأتي ذلك بعض أن يقوموا بالتسجيل وتنطبق عليهم كافة الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي.

وتتم دراسة الأهلية والتأكد من أحقيتهم الحصول على راتب الضمان الاجتماعي. كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت موعد صرف الضمان الاجتماعي في نهاية كل شهر هجري.

ولذلك فيكون الموعد الرسمي لصرف راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، سواء كان الضمان الجديد أو القديم بتاريخ 3 محرم 1444، والموافق يوم 31 يوليو 2022م.

كم راتب الضمان الاجتماعي 1443 هـ

تأتي رواتب الضمان الاجتماعي على الصورة التالية:

أسرة من فرد واحد 1000 ريال.

والأسرة من فردين 2750 ريال.

كذلك الأسرة المكونة من 3 أفراد 3140 ريال.

أما الأسرة المكونة من 4 أفراد 3710 ريال.

كما أن الأسرة المكونة من 5 أفراد 4280 ريال.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، وقد ذكرنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بصرف الضمان المطور والقديم، وقيمة راتب الضمان الاجتماعي.