نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moed.gov.sy رابط استخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية في المقال التالي
عمر شويل - جدة حيث يسعى جميع طلاب الصف التاسع في دولة سوريا لعام 2022 لمعرفة نتائجهم، حيث قام الطلاب السوريين من كافة محافظات سوريا بأداء الامتحانات التي صرحت بها الحكومة ووزارة التربية والتعليم السورية، ومن المقرر أن تتم عمليات تصحيح الأسئلة والاجابات في جميع الإدارات الخاصة بالتعليم في كافة أنحاء الدولة، ثم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي للجميع.
كيفية استخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2022
حيث يتم رصد الدرجات في الكشف النهائي من أجل تجهيزه للإعلان عن النتيجة بمجرد وصولها إلى مقر وزارة التربية والتعليم، ليتم رفعها على موقع الوزارة، لتسهيل تسجيل الدخول على الموقع والبحث عن النتيجة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المدرسة التي قام الطالب فيها بأداء الامتحان، وهذا من ضمن التسهيلات التي توفرها الحكومة السورية على الطلاب وأولياء الأمور،وسيتم الإعلان عن موعد عرض النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم السورية في القريب العاجل حيث أكد مصدر مسئول من مقر الوزارة أن نسبة النجاح تتعدى 87% من نتائج الطلاب والطالبات، بعد أن بذل الجميع جهده في القيام بالامتحانات.
كما صرح المصدر أن فترة الامتحان كانت فترة صعبة، ولكن كان النظام والترتيب يسود كل شيء، فتم الاعتماد على توزيع اللجان المشرفة إلى جميع مقرات الإدارات التعليمية، ليتم توزيعهم جغرافياً إلى المدراس التي أقيمت بها امتحانات الصف التاسع 2022 من أجل سير الامتحانات على أكمل وجه
رابط استخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2022
يمكن لطلاب الصف التاسع في دولة سوريا معرفة نتائج الدورة السورية 2022 من خلال رقم اشتراكهم، ثم يقوم الطالب بتنفيذ الخطوات التالية للاطلاع على النتائج الخاصة بالصف التاسع في سوريا حيث يقوم بما يلي:
- يقوم الطالب بالدخول إلى متصفح جوجل الرسمي.
- ثم يكتب في خانة البحث وزارة التربية والتعليم في سوريا.
- ثم يقوم بكتابة اسمه واسم والده واسم جده بشكل صحيح مع مراعاة الدقة في إدخال البيانات.
- ثم يكتب الطالب رقم الاشتراك الخاص به في الأيقونة المخصصة له.
- ثم يكتب الطالب اسم التخصص التابع له.
ثم يحدد الطالب اسم المحافظة السورية التي قام فيها بأداء الامتحان.
- ثم يضغط الطالب على أيقونة إظهار النتائج
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