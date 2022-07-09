موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443 بعد فتح التسجيل عداد نزول حساب المواطن

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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443 بعد فتح التسجيل في حساب المواطن الجديد وكيفية معرفة قيمة دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة وحقيقة تأجيل إيداع راتب حساب المواطن الجديد لهذا الشهر يهم قطاع كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يتابع المستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي متى ينزل حساب المواطن كل شهر، فيمكنكم من خلال عداد حساب المواطن معرفة كم باقي على حساب المواطن لعام 1443، ونستعرض لكم من خلال هذا التقرير آخر أخبار حساب المواطن السعودي وشروط الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن السعودي واستثناءات التسجيل للحصول على دعم حساب المواطن والاستعلام عن نتائج الأهلية، فتابعونا.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443

أطلقت الحكومة السعودية برنامج حساب المواطن السعودي في عام 1438 /2017، وقد تم حتى الآن صرف عدد 56 دفعة من دفعات الدعم المالي المقدم من البرنامج للأسر السعودية محدودة ومتوسطة الدخل، ويهدف برنامج حساب المواطن السعودي إلى تحسين المستوى المادي للمواطنين السعوديين للتغلب على أباء الحياة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع.

وقد حددت الجهات المختصة تاريخ نزول حساب المواطن السعودي فانه سيكون في اليوم العاشر من كل شهر بالتاريخ الميلادي، ولكن قد يختلف هذا الموعد في حال مصادفة موعد الصرف ليوم الجمعة أو يوم السبت، فإذا صادف تاريخ الصرف يوم السبت يتم تأجيله ليوم واحد، أما إذا صادف يوم جمعة يتم تقديم موعد صرف راتب حساب المواطن ليوم الخميس.

متى ينزل حساب المواطن بعد التسجيل

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بفتح التسجيل للمستفيدين الجدد في دعم برنامج حساب المواطن السعودي، وفي هذا السياق تم إضافة مبلغ 8 مليارات ريال سعودي للمستفيدين من الدعم، وجاءت هذه المبادرة بعد دراسة الوضع الاقتصادي عالمياً لوجود زيادة في الأسعار وحدوث الأزمة الاقتصادية في دول العالم كله، وفي ضوء ذلك تم إعادة فتح التقديم في برنامج حساب المواطن.

وعلى الجانب الآخر نشر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن توضيحا على موعد صرف حساب المواطن للمستحقين الجدد، حيث استقبل الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن تساؤلات كثيرة حول هل سيتم دراسة الأهلية لدفعة شهر أغسطس التالية المسجلين الجدد، وجاء رد السيد عبدالله الهاجري أنه في حال إستكمال التسجيل في البوابة الإلكترونية قبل يوم 16 يوليو 2022، فإنه سيتم دراسة أهلية المتقدم والتحقق من استفائه لشروط الاستحقاق لدفعة أغسطس القادمة.

تاريخ نزول حساب المواطن دفعة يوليو

انتشرت أخبار في الفترة الأخيرة عن تقديم موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة، ويرجع ذلك لوقوع تاريخ الصرف في أيام إجازة عيج الأضحى المبارك، وأعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على موقع التدوينات العالمية “تويتر عن موعد الصرف الجديد لهذا الشهر، حيث من المقرر نزول راتب حساب المواطن الجديد لهذا الشهر في حسابات المستفيدين ابتداءً من الساعات الأولى ليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 ميلادية الموافق 7 ذي الحجة 1443 هجرية، من المقرر إيداع الدعم المالي للمستفيدين بالزيادات الجديدة.

راتب حساب المواطن متى ينزل

تتزايد الاستفسارات حول موعد إيداع حساب المواطن لدفعة يناير 2022، حيث من المقرر نزول الدفعة الخمسين في حسابات المستفيدين البنكية في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 10 يناير 2022 ميلادية الموافق 7/6/1443 هجرية، كما أعلن برنامج حساب المواطن عن ظهور نتائج الأهلية لهذه الدفعة، ويمكنكم التعرف على حالة الأهلية لمعرفة الاستحقاق من عدمه عبر تسجيل الدخول على رابط البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال النقاط التالية:

الولوج إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

اضغط على قائمة دراسة الأهلية من الواجهة الرئيسية للبرنامج.

انقر على خيار “دراسة الأهلية”.

يتوجه الموقع بك إلى صفحة توضح حالة الأهلية.

تاريخ نزول حساب المواطن الجديد

نتابع معكم من خلال هذا التقرير موعد صرف حساب المواطن بالهجري كل شهر، حيث من المقرر مسبقًا نزول راتب المواطن الجديد في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فلم يتبق سوى يوم واحد على إيداع الدفعة الثامنة والأربعين في حسابات المستفيدين البنكية، وأعلن برنامج حساب المواطن أن عملية الإيداع سوف تبدأ من الساعات الأولى لصباح يوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 ميلادية الموافق 5 ربيع الثاني 1443هجرية.

تاريخ نزول حساب المواطن دفعة أغسطس

وفي هذا الصدد أعلن برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية على تويتر عن بدء إيداع الدعم النقدي المخصص للدفعة الخامسة والأربعين للمستفيدين الذي اكتملت طلباتهم، ويستمر نزول دفعة أغسطس في حسابات المستفيدين حتى نهاية اليوم الثلاثاء الموافق 2 محرم 1443 هجرية و10 أغسطس 2021 ميلادية، ويمكنكم متابعة صفحة برنامج حساب المواطن تويتر لمعرفة كل الأخبار والمستجدات حول مواعيد صرف حساب المواطن كل شهر وظهور نتائج الأهلية للمتقدمين وشروط حساب المواطن الجديدة.

موعد إيداع الدفعة الـ45 من برنامج حساب المواطن

أعاد برنامج حساب المواطن التذكير عبر صفحته الرسمية عبر تويتر عن عداد تاريخ صرف حساب المواطن لهذا الشهر، حيث أعلن البرنامج أنه لم يعد باقي سوى 4 أيام فقط على موعد نزول الدعم المالي المباشر في حسابات المستفيدين البنكية، حيث يتم صرف حساب المواطن من الساعات الأولى لصباح يوم الثلاثاء الموافق 2 من محرم 1443 هجرية 10 أغسطس 2021 ميلادية، كما وضح برنامج حساب المواطن قنوات الاتصال الرسمية بالبرنامج من خلال عرض صورة توضيحية على تويتر نقدمها لكم من خلال التالي:

حقيقة تأجيل موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر

تزايدت الأخبار حول مواعيد نزول رواتب حساب المواطن لشهر ذي القعدة، فمن المقرر إيداع حساب المواطن في اليوم العاشر من من كل شهر ميلادي، ولكن تم تأجيل تاريخ صرف حساب المواطن راتب يوليو لمصادفته ليوم السبت إلى يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 ميلادية، أما لمن يهتم بتاريخ نزول حساب المواطن بالهجري فسيوافق هذا التاريخ يوم 1 من ذي الحجة 1442 هجرية.

كم باقي على نزول حساب المواطن ذو القعدة

تكثر الأسئلة حول تحديد مواعيد صرف راتب حساب المواطن، لذلك ذكر الحساب الرسمي لحساب المواطن موعد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي، حيث أعلن برنامج حساب المواطن أنه لم يتبق سوى 4 أيام فقط على تاريخ نزول راتب حساب المواطن الجديد.

هل تم إيداع حساب المواطن اليوم

يتزايد طرح هذا السؤال منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس الموافق 29 شوال 1442 هجرية،ولكن صفحة برنامج حساب المواطن الرسمية على تويتر حسم هذا الأمر، حيث ذكر الحساب أنه بدأت عملية إيداع الدفعة الجديدة منذ الساعات الأولى لليوم، وسيتم الانتهاء من إيداع جميع المبالغ في حسابات المستفيدين حتى نهاية اليوم، وسيقوم البرنامج بفتح طلبات الاعتراض على مبلغ الاستحقاق لهذه الدفعة في وقت لاحق عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

موعد نزول حساب المواطن شوال

تاريخ إيداع حساب المواطن الجديد تفصلنا عنه 3 أيام فقط، حيث من المقرر صرف راتب حساب المواطن الجديد في يوم الخميس 10 يونيو 2021 ميلادية الموافق 29 شوال 1442 هجرية، حيث من العادة تثبيت تاريخ الصرف المقرر حسب جدول مواعيد حساب المواطن 1442 إلا في أيام الإجازات الأسبوعية والأعياد الرسمية.

عداد حساب المواطن 1442 /2021

نجد أسلة كثيرة تدول حول حساب المواطن ومتى ينزل حساب المواطن ويتساءل آخرين هل نزل حساب المواطن اليوم، يمكنكم المتابعة والتواصل مع فريق الدعم الفني من خلال الاتصال على رقم تليفون حساب المواطن المجاني، لذلك قمنا بإعداد جدول صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي من خلال التالي:

دفعة شهر شوال 1442 29/10/1442 هـ / 10/6/2021 م دفعة شهر ذو القعدة 1442 1/12/1442 هـ /11/7/2021 م دفعة شهر ذو الحجة 1442 2/1/1443 هـ / 10/8/2021 م

التسجيل في برنامج حساب المواطن

كان برنامج حسا المواطن قد قام بتعليق التسجيل في حساب المواطن للراغبين في الحصول على الدعم المالي من البرنامج، حيث تم إقرار ضوابط جديدة بالبرنامج من بينها تعليق التسجيل الجديد في البرنامج بعد تاريخ صرف الدفعة الثامنة والعشرين لدورة شهر مارس 2020 ميلادية، كما قام البرنامج بتحديد الحد الأعلى لقيمة الاستحقاق من البرنامج، ونتابع معكم من خلال هذا التقرير كل الجديد حول ؟إمكانية التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد.

شروط الأهلية في حساب المواطن

أقر برنامج حساب المواطن الكثير من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، حيث يجب عليه أن يقوم بتقديم ما يفيد باستقلالية المسكن للفرد المستقل الذي بلغ عمر 18 سنة أو أكثر، ويتم إثبات استقلالية السكن من خلال مشهد إثبات سكن جامعي أو في أحد الكليات العسكرية أو أحد المعاهد العسكرية أو تقديم عقد إيجار موحد عبر منصة إيجار أو تقديم صك ملكية السكن، وفي حال عدم تقديمه هذا المستند يتم وقف صرف الدعم له، وفيما يلي عرض شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يُستثنى من شرط الجنسية حاملو بطاقات التنقل، وابنة وابن المواطنة والزوج أو الزوجة غي السعودية. يشترط إقامة المستفيد إقامة دائمة بالمملكة. في حالة الفر يجب ألا يزيد إقامة المستفيد خارج المملكة لمدة أكثر من 90 يومًا خلال ال 12 شهر السابقة. ينبغي ألا يكون المتقدم للطلب مستفيدًا من أحد دور الإيواء الحكومية. يجب ألا يكون المستفيد متواجدًا في أحد السجون. تقوم إدارة البرنامج بمراجعة البيانات المصفح عنها يجب أن تكون هذه البيانات متوافقة مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

معايير استحقاق حساب المواطن

تختلف الأهلية عن الاستحقاق، فمعايير الاستحقاق هي التي تحدد قيمة راتب حساب المواطن، حيث تختلف راتب حساب المواطن من أسرة إلى أخرى على حسب البيانات التالية:

إجمالي دخل الأسرة.

عدد أفراد الأسرة.

أعمار التابعين “إذا كانت أعمارهم أقل أو أكبر من 18 عامًا.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد عرض موعد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي وتاريخ نزول الدفعة اـ48 من برنامج حساب المواطن، وكما عرضنا عداد نزول حساب المواطن لعام 1443، واستعرضنا شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، وفي حال وجود مشكلة حول الاستعلام عن حساب المواطن يمكنكم التواصل مع فريق خدمة المستفيدين بالبرنامج.