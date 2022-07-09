نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الأمير تركي آل سعود والديوان الملكى السعودى يعلن موعد صلاة الجنازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في خبر حزين وعاجل أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود اليوم في أولى أيام عيد الأضحى المبارك وطالب الديوان الملكي جموع السعوديين بالدعاء للمغفور له بالرحمة والمغفرة كما أوضح الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية أن صلاة الجنازة سوف تصلى على المغفور له غدا الموافق الأحد 11 / 12 / 1443هـ، في مسجد الإمام تركي بن عبد الله بالرياض .

وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن عبدالعزيز

يعتبر الأمير تركي كما كان جده لا يعرف عنه انشغاله بالعمل العام أو حتى الظهور الإعلامي وكذلك كان الحفيد رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته ويعتبر الأمير تركي الحفيد لا يزال في ريعان شبابه ولهذا ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات النعي والعزاء بعد الإعلان عن الوفاة مباشرة وحتى قبل إعلان الديوان الملكي رحيل الأمير وهناك بعض التغريدات كشفت صور نادر للأمير الراحل تركي بن سعود بن تركي ال سعود حيث غرد الأمير سعود بن تركي بن ثامر ال سعود ابن عم الأمير بالدعاء للفقيد بالرحمة وضع صورة لهم .

حيث نعى الأمير سعود بن ثامر ابن عمه قائلا ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل لله أخي وابن عمي تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار“.

هذا وقد كتب إبراهيم الغامدي يعنى الأمير الراحل قائلا ”اللهم ارحم عبدك تركي بن سعود وثبته عند السؤال“. بجانب وضع صورة بها دعاء للأمير المغفور له .

من هو الأمير تركي آل سعود

وللأسف لم تتوفر لدينا معلومات دقيقة حول الأمير تركي بن سعود بن تركي ال سعود ولكن ما يعرف عنه أنه من الأمراء الشباب ولم يكن له تواجد كبير في العمل العام كما كان جده وقد نعى الأمير الراحل عدد من الشخصيات العامة والأمراء في المملكة العربية السعودية أخرهم سمو الأميرة فهده بنت فهد ال سعود