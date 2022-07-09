نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2022 عبر موقع المصرية للإتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستعد الشركة المصرية للإتصالات في جمهورية مصر العربية، خلال الأيام القادمة لإصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022 والمقرر إصدارها عبر الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الخامس عشر من الشهر الجاري، حتى يستعلم المشتركين في الخدمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية التي تصدرها الشركة وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد صدور فاتورة التليفون الأرضي وخطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الخط عبر موقع المصرية للإتصالات.

مواعيد صدور فاتورة التليفون الأرضي

تصدر الشركة المصرية للإتصالات فاتورة التليفون الأرضي، كل 3 شهور عبر الموقع الإلكتروني للشركة نظام الربع سنوي، خلال المواعيد التالية علي مدار العام، ويتم تفعيل الموقع الإلكتروني مجانًا للمشتركين في خدمة التليفون الارضي الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي وهي كالتالي:

صدور فاتورة التليفون الأرضي الأولى يوم 15 يناير.

صدور فاتورة التليفون الارضي الثانية يوم 15 أبريل.

صدور فاتورة التليفون الأرضي الثالثة 15 يوليو.

صدور فاتورة التليفون الأرضي الرابع يوم 15 أكتوبر.

وتقوم الشركة المصرية للإتصالات، بمنح المشتركين في الخدمة 30 يومًا لسداد الفاتورة حسب الطرق المتاحة وبدون غرامة مالية خلال تلك الفترة لجميع المشتركين المسددين فاتورة التليفون الأرضي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

أتاحت الشركة المصرية للإتصالات، طريقتين للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي ” فاتورة التليفون المنزلي”، حيث يمكن معرفة الفاتورة من خلال الاتصال هاتفيًا برقم خدمة العملاء من التليفون الأرضي لمعرفة قيمة فاتورة الأرضي وهو 19777 والطريقة الأخري وهي الأكثر تداولًا للمشتركين في الخدمة وهي الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات وإتباع الخطوات التالية لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022 وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول على موقع الشركة المصرية للإتصالات.

ثانيًا: عليك إدخال رقم التليفون الخاص بك.

ثالثًا: ثم عليك القيام بادخال كود المحافظة التابع لها العميل.

رابعًا: ثم عليك النقر علي كلمة عرض فواتير.

خامسًا: الإنتظار ثواني وسوف تظهر أمامك قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

سهلت الشركة المصرية للإتصالات، على العملاء المشتركين في خدمة التليفون الأرضي في جميع المحافظات، طرق سداد فواتير التليفون الأرضي، توفير العبء عن العملاء ومساعدتهم في سداد فاتورة التليفون المنزلي بكل سهولة ويسر من خلال الطرق التالية:

أولًا: السداد عبر خدمة فودافون كاش.

ثانيًا: وكما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي في مكاتب البريد.

ثالثًا: سداد فاتورة التليفون الارضي من خلال ماكينات ATM لبنك CIB والبنك الأهلي المصري في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية.

رابعًا: سداد فاتورة التليفون الأرضي في السنترالات التابعة للشركة المصرية للإتصالات في المدن والقرى.

خامسًا: يمكن السداد من خلال خدمة فورى و مصارى.