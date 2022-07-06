نتائج البكالوريا 2022 من الموقع الرسمي لوزارة التربية سوريا حسب الاسم moed.gov.sy

أصدرت وزارة التربية والتعليم بسوريا عن انتهاء الامتحانات الدراسية، خاصة بعد أن أصدرت بعض من المصادر عن انتهاء عملية تصحيح المواد الدراسية، حتى تتوقف حالة الرعب التي توجد عند الطلاب بعد الانتهاء من الامتحانات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من تحديد مصير حياتهم المستقبلية، كما أن الوزارة تساعد على إخفاء حالة التوتر التي تواجههم بعد انتهاء أبناءهم من الامتحانات.

معايير التسجيل في وزارة التربية والتعليم لإظهار نتائج بكالوريا سوريا

قم بزيارة موقع وزارة التعيم السورية.

يتم الدخول الموقع.

يتم البحث عن النتيجة عن طريق رقم الجلوس.

أو يتم التسجيل من السجل الخاص بالطالب.

أو الحساب الخاص لأولياء الأمور.

بعد التسجيل يتم إظهار النتائج الخاصة بالطالب.

أسباب وجود منصات النتائج بكالوريا سوريا

في ظل انتشار فيروس كورونا وعدم استطاعة الطلاب الذهاب إلى المدارس، تم التوجه إلى منصات التعليم الإلكترونية، حتى يتم نشر المقررات الدراسية، والتواصل مع الطالب في أي مكان ودون الالتزام بوقت معين، حتى يستطيع الطالب الانتهاء من المرحلة التعليمية الخاصة بهم.