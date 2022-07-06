نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج البكالوريا 2022 من الموقع الرسمي لوزارة التربية سوريا حسب الاسم moed.gov.sy في المقال التالي
أصدرت وزارة التربية والتعليم بسوريا عن انتهاء الامتحانات الدراسية، خاصة بعد أن أصدرت بعض من المصادر عن انتهاء عملية تصحيح المواد الدراسية، حتى تتوقف حالة الرعب التي توجد عند الطلاب بعد الانتهاء من الامتحانات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من تحديد مصير حياتهم المستقبلية، كما أن الوزارة تساعد على إخفاء حالة التوتر التي تواجههم بعد انتهاء أبناءهم من الامتحانات.
معايير التسجيل في وزارة التربية والتعليم لإظهار نتائج بكالوريا سوريا
- قم بزيارة موقع وزارة التعيم السورية.
- يتم الدخول الموقع.
- يتم البحث عن النتيجة عن طريق رقم الجلوس.
- أو يتم التسجيل من السجل الخاص بالطالب.
- أو الحساب الخاص لأولياء الأمور.
- بعد التسجيل يتم إظهار النتائج الخاصة بالطالب.
أسباب وجود منصات النتائج بكالوريا سوريا
في ظل انتشار فيروس كورونا وعدم استطاعة الطلاب الذهاب إلى المدارس، تم التوجه إلى منصات التعليم الإلكترونية، حتى يتم نشر المقررات الدراسية، والتواصل مع الطالب في أي مكان ودون الالتزام بوقت معين، حتى يستطيع الطالب الانتهاء من المرحلة التعليمية الخاصة بهم.
- الحفاظ على الطلاب من الفيروس.
- والتقليل من انتشار الفيروس.
- والتواصل مع الطالب في أي مكان وزمان
- توفير الوقت والجهد والمال المبذول.
- تقوم المنصات بشرح المواد الدراسية بأكثر من طريقه.
- مراعاة الفروق الفردية الخاصة بالطلاب حيث أن الطالب في استطاعته السماع المادة الدراسية أكثر من مرة.
- وتسهيل المادة العلمية عن طريق رفع الكتب والملخصات اللازمة للطلاب.
- تساعد الطالب مراعاة آراء زملائه.
- حرية إبداء الرأي.
- تساعد على خلق روح التعاون
- وتشجيع الطلاب على المشاركة.
- كما أن المنصات توفر على أعضاء هيئة التدريس الوقت.
- وتمد المنصات أعضاء هيئة التدريس بالأدوات اللازمة لتطوير وتحديث المناهج بسرعة كبيرة دون مشاكل.
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