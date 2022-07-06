نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر {moed.gov.sy} رابط نتائج البكالوريا سوريا 2022 فتح موقع وزارة التربية وتطبيق نتائج الامتحانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج البكالوريا سوريا 2022 نتائج الدور الأول من أهم المواقع التي يتم الدخول عليها اليوم، من قبل أكثر من ربع مليون طالب هم عدد طلاب الثانوية العامة، الذين أدوا الامتحانات التحريرية هذا العام وسط جو من الرقابة المشددة لمنع أي حالات غش إلكترونية، وكان السيد وزير التربية والتعليم السوري الدكتور دارم طباع، قد قام بجولات مكوكية على كافة مراكز التصحيح للتأكد من انتظام سير العملية التصحيحية، حتى تخرج النتائج في موعدها المحدد ويمكن للطلاب الدخول عبر تحميل تطبيق نتائج الامتحانات المحدث، وإدخال البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الاكتتاب وأسم المحافظة، حتى يمكنه الحصول على أشعار بالنتائج في الحال، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم شرح بالفيديو لطريقة تثبيت التطبيق على الجوال.

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2022

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية moed.gov.sy .

. تحديد نتائج البكالوريا 2022 الدور الأول.

تسجيل أسم الطالب ورقم الاكتتاب وأسم المحافظة التابع لها.

النقر على أستعلام لتظهر النتائج فوراً.

تطبيق نتائج الامتحانات الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أنها في ظل البحث المستمر عن توفير كافة الخدمات إلكترونياً، فأنها للعام الثاني على التوالي تتيح للطلاب أستخراج نتائجهم، عن طريق تحميل تطبيق النتائج وكذالك عبر الدخول على موقع وزارة التربية المحدث 2022، وهما موقعان رسميان سواء موقع الوزارة أو التطبيق التابع للوزارة، ويمكن تحميل التطبيق من خلال أتباع الخطوات الموضحة في الفيديو التالي.

كما أن التطبيق له عدة مميزات فهو سهل التحميل من خلال أي جهاز موبايل حديث، ويوفر الوقت والجهد في الإستعلام الإلكتروني من أي مكان، وليس كما كان في الماضي يحدث تكدث كبير في مقار المدارس من أجل الحصول على النتيجة

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2022

تم تحديث الموقع من قبل الجهات المختصة، حتى يتحمل الدخول عليه من قبل العدد الكبير من الطلاب خاصة في الدقائق الأولى من رفع النتيجة، فهور رابط نتائج البكالوريا السورية الرسمي والمعتمد من الحكومة السورية لإستخراج النتيجة، وخلال الساعات القليلة القادمة سوف يكون متاح للطلاب في جميع المحافظات السورية.

نتائج الثانوية العامة السورية الدورة الأولى

كما هو متبع في وزارة التربية السورية عقب إعلان النتيجة مباشراً، يتم منح الطلاب 5 أيام لتقديم اعتراض على النتيجة فكل طالب لديه أحساس بأنه ظلم في الدرجة التي حصل عليها، يقدم التماس أو اعتراض ويتم بحثه من قبل اللجان المتخصصة، ويتم الرد عليه في الوقت المحدد قبل بدأ أمتحانات الدور الثاني.

موعد إعلان نتائج البكالوريا السورية 2022

تترقب الطلاب بين اللحظة والأخرى رفع النتيجة ونحن من خلال موقع ثقفني، نتابع موقع الوزارة على فيس بوك ونوافيكم بالنتيجة فور رفعها فكونوا معنا.

موعد أمتحان الدور الثاني للبكالوريا

حددت وزارة التربية السورية يوم 21 يوليو الجاري موعداً للتسجيل في أمتحانات الدور الثاني، وحددت الأول من شهر أغسطس 2022 موعداً لبدأ أمتحان الدور الثاني، للشعبة العلمية والأدبية والشرعية.