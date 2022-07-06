نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Link استخراج نتائج البكالوريا حسب الاسم الثلاثي mod.gov.sy موقع وزارة التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا حسب الاسم الثلاثي mod.gov.sy، تصدر عمليات البحث من قبل أعداد كبيرة من الطلاب في مختلف محافظات سوريا البحث عن نتائج البكالوريا حسب الاسم الثلاثي mod.gov.sy، وذلك بعد اخر تصريحات قد صدرت رسميا من داخل وزارة التربية والتعليم السورية، حيث انه قد تم الاعلان من قبل المسؤولين أنه قد صدر قرار رسمي بتسريع عمليات التصحيح الخاصة بالامتحانات، ليتمكن كافة الطلاب من الحصول على النتائج الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن وقبل بداية عيد الأضحى المبارك، للتعرف على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

نتائج البكالوريا حسب الاسم الثلاثي mod.gov.sy

لقد انتهى كافة طلاب الثانوية العامة في سوريا من أداء الامتحانات الخاصة بهم منذ ياام قليلة، ومنذ ذلك الحين وقد بدأ الكثير من الطلاب بالبحث عن نتائج البكالوريا حسب الاسم الثلاثي mod.gov.sy، حيث ان نتائج الطلاب من المقرر أن تصدر الكترونيا بناءًا على بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع المخصص للاستعلام، حيث ان النتيجة تصدر لكافة الطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية، ليكون هذا هو الموقع الوحيد المعتمد الذي يمكن الحصول على النتائج من خلالة لكافة الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا حسب الاسم الثلاثي mod.gov.sy

أصبح من السهل لكافة طلاب الثالث الثانوي في سوريا التعرف على نتائج البكالوريا حسب الاسم الثلاثي mod.gov.sy، ويكون ذلك من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع الخاص بالاستعلام عن طريق إجراء الآتي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية .

ستظهر أمامك بعض الخدمات المتوافرة داخل الموقع، اضغط على “النتائج الامتحانية” ضمن تلك الخدمات.

اضغط على “نتائج البكالوريا 2022”.

سيطلب منك الموقع ادخال اسم الطالب بالاضافة إلى رقم الاكتتاب، قم بإدخالها في الخانات المخصصة لذلك.

قم بإختيار القسم الخاص بالطالب “علمي او ادبي”.

بعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات المطلوبة اضغط على استعلام عن النتيجة، فور اعتماد النتيجة من المسؤولين داخل وزارة التعليم السورية ستظهر النتيجة الخاصة بك في الموقع فورًا.

سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا في سوريا قريبًا في الأيام القليلة المقبلة لكن لم يتم تحديد موعد رسمي للإصدار بعد، وسينضم من لم يحالفهم الحظ هذا العام إلى جلسة المراجعة وستتم إعادة الامتحانات مرة أخرى وسيتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم السورية وقد أوضح رئيس قسم الامتحانات في دمشق محمد عثمان، أن عملية التصحيح تسير بشكل جيد وسريع وتم تصحيح خمسة مواضيع، وانتهينا من تدقيق اللغة العربية والفصول الدينية القومية، ونحن في طريقنا لتصحيح الموضوعات والإبلاغ عن جميع النتائج.

لقد تم الاعلان بشكل رسمي من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم السورية فإن نتائج البكالوريا 2022 من المقرر ان تصدر إلكترونيًا خلال الساعات القادمة، على أن يكون ذلك من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها داخل موقع وزارة التربية والتعليم السورية، حيث ان هذا هو الموقع الوحيد المعتمد الذي يمكن الحصول على النتيجة من خلالة لكافة الطلاب.