نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب رقم الإكتتاب رابط رسمي

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عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا سوريا 2022 أنهى طلاب سوريا امتحانات البكالوريا الشهر الماضي، وعقب انتهاء الامتحانات، بدأت وزارة التربية في سوريا تصحيح مواد الامتحانات بشكل عادل وبدون الانحياز لطالب على طالب آخر، على أن يتم الإعلان عن النتيجة عقب الانتهاء من عملية التصحيح فورا، وقد نوهت وزارة التربية على أن نتائج البكالوريا قد تظهر قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

رابط نتيجة شهادة البكالوريا 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية moed. gov. sy

موعد ظهور نتائج البكالوريا

ينتظر طلاب البكالوريا نتيجة امتحانات الدورة الأولى، وذلك بعد أن أعلن وزير التربية في سوريا عن ارتفاع نسبة النجاح في الشهادة الثانوية وذلك بناء على المؤشرات الأولى الصادرة عن اللجان الإلكترونية.

وكانت وزارة التربية في سوريا قد أعلنت عن تخصيص 3000 معلم ومعلمة للتفرغ لتصحيح مواد امتحانات الشهادة الثانوية، كما خصصت الوزارة جميع وسائل الراحة لهؤلاء المعلمين، كما تم تخصيص ثلاث مراكز لتصحيح الأوراق، وهذه المراكز في المعهد التقاني الخاص بالاقتصاد المنزلي، ومدرستي أحمد سبسبي والسيدة مريم، كما شددت الوزارة على المعلمين أن يعطوا الطلاب الدرجات التي يستحقونها، وأن تتم عملية التصحيح في شفافية تامة وتجنب الوقوع في الخطأ، موضحة أن حاليا يتم تصحيح أوراق جميع المواد للفرعين الأدبي والعلمي.

كما أن الوزارة قد وضعت عقوبات مشددة على من يخالف التعليمات من الطلاب، أو يحاول الغش، مؤكدة أنه إذا ضبط أي طالب يقوم بالغش داخل لجنة الامتحان سواء عن طريق دخول الطالب اللجنة بحوزته ورقة إجابة في ملابسه أو في المقعد، سيتم وضع درجة صفر في المادة.

رابط موقع وزارة التربية في سوريا

يستطيع طلاب الشعبتين الأدبي والعلمي معرفة نتائج امتحان البكالوريا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وإليكم الخطوات.