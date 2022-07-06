نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل حساب المواطن ؟ || رسَميًا الموارد البشرية تُعلن موعد صرف إيداع حساب المواطن لشهر ذو الحجة الهجري 1443 – يوليو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر و موعد صرف حساب المواطن لشهر ذو الحجة 1443. آثار هذا الأمر قلق كبير لدى مواطني المملكة العربية السعودية المستفيدين من دعم راتب حساب المواطن خلال الساعات الآخيرة. وذلك لتزامن حلول ايداع راتب حساب المواطن مع عطلة عيد الأضحى المبارك. وفي غضون ذلك نتناول معكم في هذا المقال تفاصيل حساب المواطن متى ينزل في العيد. وذلك بعد إعلان وزارة الموارد البشرية بشكل رسمي موعد صرف حساب المواطن الدفعة الـ 56 لهذا الشهر.

متى ينزل حساب المواطن

بشكل رسمي فقد أعلنت وزارة المواطن البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر ذو الحجة 1443 – يوليو 2022. وذلك للدفعة رقم 56.

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الجديدة في يوم الأربعاء القادم الموافق السادس (6) من شهر يوليو لعام 2022. والذي يوافق بالتاريخ الهجري يوم السابع من شهر ذو الحجة 1443.

كم باقي على حساب المواطن ؟

نقدم لكم في الآتي العد التنازلي لـ كم باقي على حساب المواطن لهذا الشهر ذو الحجة الهجري 1443 – يوليو 2022.

موعد إيداع حساب المواطن لشهر ذو الحجة 1443

في كل شهر تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية راتب حساب المواطن بشكل شهري في اليوم العاشر من الشهر الهجري. ولما تزامن صرف راتب حساب المواطن مع عطلة عيد الأضحى المبارك. أعلنت الوزارة تقديم صرف الرواتب للمواطنين المستفيدين من الدعم ليكون في يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 و 7 ذو الحجة 1443.

مبلغ الدعم الاضافي لحساب المواطن

نتناول معكم في الجدول التالي ملبغ الدعم الاضافي لحساب المواطن بعد الزيادة الجديدة المقررة من جانب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وهى كالتالي:

الفئة مبلغ الدعم الاضافي لحساب المواطن تبلغ قيمة الدعم الإضافي لرب الأسرة 720 ريالا سعودي وتصل قيمة الدعم الإضافي للتابع أكبر من 18 عام 360 ريال سعودي أما مبلغ الدعم الإضافي للتابع أقل من 18 عام 215 ريال سعودي

شروط التسجيل حساب المواطن

وفي إطار رؤية المملكة 2023 صدر مساء اليوم الإثنين الموافق الرابع من شهر يوليو 2022 – الموافق هجريًا الخامس من شهر ذو الحجة 1443. قرار ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – خادم الحرمين الشريفين. يقضي بفتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن وفق عدة شروط معينة لابد أن يتم توافرها في المستفيدين. والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذا المقال “شروط التسجيل حساب المواطن“. إضافة إلى ذلك يمكنكم التعرف أيضًا بشكل تفصيلي على مبلغ الدعم الاضافي لحساب المواطن بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها المملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمستفيدين من دعم حساب المواطن. إمكانية الاستعلام عن أي تفاصيل تتعلق بالرواتب أو الدعم أو حتى إمكانية التسجيل في البرامج بشكل إلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية “حساب المواطن“. كما يمكنكم من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن الاستعلام أيضًا عن الاستحقاق وقيمة المبلغ المستحق لكل مستفيد بشكل تفصيلي.

وفي السياق ذاته يعتبر حساب المواطن من البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر لعام 2017. حيث يهدف هذا البرنامج تقديم الدعم للمواطنين ذوي الحاجة لهذا الدعم. وذوي الدخل المحدود هادفة من هذا الأمر تخفيف العبء عليهم.

وفي نهاية مقالنا نكون قد رصدنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بـ متى ينزل حساب المواطن موعد إيداع الدعم لشهر ذو الحجة الهجري 1443 ويوليو 2022 الميلادي قبل عيد الأضحى المبارك.