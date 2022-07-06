نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [هُنا pdf استظهار] نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 كافة المحافظات: ديالي – البصرة – الانبار – كربلاء – المثنى – القادسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 بعد أن انتهت المديرية العامة للتقويم والامتحانات تصحيح الدفاتر الإمتحانية للمواد الدراسية لكافة المواد باستثناء مادة الفيزياء والتي لم يكتمل تصحيحها بشكل كامل، على أن يتم الانتهاء منها خلال ساعات، تمهيداً لإعلان نتائج الثالث المتوسط نتائجنا هذا الأسبوع قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022

تم التأكيد على إعلان نتائج ثالث متوسط 2022 الدور الاول في – واسط – اربيل – الأنبار – كربلاء – الكرخ – الرصافة – القادسية – المثنى وعموم المحافظات بشكل إلكتروني فور اعتمادها من جانب وزير التربية والتعليم، فضلاً عن توفيرها في المدارس بعدها بيوم واحد.

ما زال موقعكم موقع ثقفني يرصد ويتابع كل ما يخص من أخبار ومعلومات عن نتائج ثالث متوسط 2022 العراق الدور الاول، بعد أن اكتملت الصورة وأصبحت واضحة، عقب أن أكدت وزارة التربية العراقية عن نشر نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 حسب الرقم الامتحاني والاسم خلال ساعات وقبل عيد الاضحى خصوصًا قبل نهاية هذا الأسبوع الجاري.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول بالرقم الامتحاني إما من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية الرابط الرسمي على أن يتم توفير روابط بديلة، أو عن طريق موقع نتائجنا المعروف بشبكة ملازمنا، أو موقع ناجح وموقع النجاح، بالإضافة إلى موقعنا ثقفني.

إليكم هذه الخطوات المباشرة للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 العراق الدور الاول فور صدورها:-

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية

إدخال الرقم الامتحاني وإختيار المحافظة من القائمة

النقر على زر عرض النتائج

سوف يتم توفير رابط بديل في حالة تعطل السيرفر بسبب الضغط أثناء ظهور النتائج.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 – متابعة لحظية نتائج الثالث متوسط نتائجنا – متابعة لحظية

نتائج الثالث متوسط العراق عموم المحافظات

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 بابل (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط 2022 بغداد (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول الانبار (خلال ساعات)

رابط نتائج الثالث المتوسط الكرخ الاولى والثانية والثالثة (خلال ساعات)

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول ٢٠٢٢ الرصافة الاولى والثانية والثالثة (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 كركوك (خلال ساعات)

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 نينوى (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط 2022 كربلاء (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط 2022 ذي قار (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول صلاح الدين (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول النجف (خلال ساعات)

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 المثنى (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 ذي قار (خلال ساعات)

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 اربيل (خلال ساعات)

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول الديوانية (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 السليمانية (خلال ساعات)

نتائج الثالث المتوسط موقع ناجح 2022 واسط (خلال ساعات)

كما يمكنك كتابة تعليق يحتوي بيانات اللجنة الامتحانية خاصتك في تعليق وسوف تصلك نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 من ثقفني فور صدورها.

ثقفني يتمنّى لكم كل النجاح والتوفيق.