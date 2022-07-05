نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن.. نتائج ثالث ثانوي اليمن صنعاء وأسماء الأوائل ٢٠٢٢ بعد أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن ، انتهى جميع الطلاب والطالبات من أداء امتحانات ثالث ثانوي في اليمن أواخر شهر يونيو الماضي. وبات الجميع يترقب وينتظر الآن إعلان نتائج الثانوية 2022 في اليمن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، وذلك بعد انتهاء كافة الأعمال التي تخص التصحيح والمراجعة لأوراق امتحانات طلاب وطالبات الثالث ثانوي باليمن، ونحن من خلال موقع ثقفني سنوفر لكم رابط استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن برقم الجلوس.

ومن خلال الرابط المرفق أدناه سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 صنعاء, تعز, عدن, حضرموت, نتائج الثانوية العامة 2022 الحديدة, ابين, إب, لحج, عمران, نتيجة الثانوية العامة 2021 البيضاء, الجوف, مأرب, ريمة, صعدة، وباقي المحافظات اليمنية.

نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

نتائج الثانوية 2022 في اليمن ، أكدت وزارة التربية والتعليم في صنعاء منذ أيام قليلة انتهاء كافة الأعمال التي تخص اختبارات الثانوية العامة في اليمن قد انتهت في أواخر الشهر المنقضي. كما انتهى جميع الطلاب والطالبات بالصف التاسع أساسي من امتحانات الشهادة الأساسية والتي بدأت يوم الأحد الموافق 27 من نفس الشهر.

وأقرت وزارة التربية والتعليم اليمنية منذ ساعات قليلة صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، حيث سيكون بإمكان جميع الطلاب والطالبات الحصول على نتائج ثالث ثانوي اليمن 2022 بجميع المحافظات اليمنية من خلال رقم الجلوس أو البحث بالاسم. ولكن لم تحدد الوزارة التوقيت للساعة لإعلان النتيجة، كما سيتم الكشف عن أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية اليمنية.

ويشغل جميع طلاب الشهادة الثانوية في اليمن الآن بل وأولياء الأمور أيضاً لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو من خلال الرابط الذي ستقوم بالكشف عنه وزارة التربية والتعليم، ونتابع ونراقب معكم أخر الأخبار عن إعلان نتيجة الثانوية في اليمن 2022 .

رابط موقع نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

أكدت بعض المصادر التربوية، أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة في اليمن سارت على قدم وساق وفقاً للخطة الموضوعة من وزارة التربية والتعليم ووفقاً لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، فيما أكدت نفس المصادر أنه جاري الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق امتحانات طلاب وطالبات الثانوية تمهيداً للإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022 في اليمن خلال الأيام القادمة.

أما فيما يخص رابط موقع نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن برقم الجلوس والاسم فسيتمكن جميع طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة من معرفة النتيجة من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، وسيتم اعتماد النتيجة والكشف عن أسماء أوائل الثانوية العامة في اليمن 2022 والتي سنُطالعكم عليها من خلال تقارير متتالية.

أخبار نتائج الثانوية في اليمن 2022 صنعاء

تحديث: أوضحت الإدارة العامة للإعلام التربوي، أن عمليات تصحيح وفرز أوراق امتحانات طلاب وطالبات الثانوية العامة في اليمن لم يتم استكمالها حتى الآن، ولا صحة للعديد من الأخبار المتداولة عبر الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص صدور نتائج الثانوية في اليمن 2022 ، وأن وزارة التربية والتعليم اليمنية تبحث خلال الفترة الحالية استئناف عمليات التصحيح تمهيداً لإعلان النتائج قريباً.

مُحدث: تسود حالة من التوتر والقلق بين جميع الطلاب والطالبات بالثانوية العامة في اليمن، نظراً أن النتائج لم يتم الإعلان عنها حتى اللحظة، وفي حين لم تعلن وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية عن موعد محدد لإعلان نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن، سواء عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت أو من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

إعلان نتائج الثانوية العامة في اليمن 2022

أكد محمد حسين الدباء مدير عام الإعلام التربوي، أن صباح اليوم الأربعاء الموافق 1-9-2021 هو موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في اليمن 2021 ، ويُمكن لجميع الطلاب والطالبات استخراج نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن من خلال رقم الجلوس أو الاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الجمهورية اليمنية، المرفق بعاليه.

كما أضاف محمد حسين الدباء، أن الجميع يُمكنه الحصول على نتائج الثانوية 2022 في اليمن من خلال حفظ الرقم 738108111 في واتساب، وتسجيل رقم الجلوس وسوف تظهر لك النتيجة مباشرة في الواتساب على الجهاز الخاص بك. وأكد أن تلك الخاصية الجديدة لمعرفة نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن برقم الجلوس جاءت ضمن الإضافات الجديدة والنظام الجديد لعمل وزارة التربية والتعليم اليمنية.

نتائج الثانوية العامة 2022 وزارة التربية والتعليم اليمنية

ومن المعروف أن وزارة التربية والتعليم اليمن ستعقد مؤتمراً صحفياً موسعاً، من أجل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن بحضور نخبة كبيرة من الأساتذة الأفاضل وبعض من الإعلاميين والمسؤولين في الحكومة اليمنية وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم اليمني، كما سيتم الكشف خلال المؤتمر الصحفي الموسع عن أسماء أوائل الثانوية العامة في اليمن لعام 2022 ، وسوف نتابع أول بأول كافة الأخبار والتفاصيل بعد قليل.

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمن أمس الأربعاء أن نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن ، ولم يتم رفعها عبر موقعها الإلكتروني، وبات الكثير يتساءل عن الوقت المحدد لها، ووردتنا أخبار منذ قليل أنه سيتم رفع النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي صباح الخميس 2-9-2021 ، حيث يُمكنكم الآن الاستعلام نتائج الثانوية اليمن 2021 برقم الجلوس أو البحث بالاسم أو من خلال الواتساب على الرقم 738108111 كما أوضحنا بعاليه.

نشرت وزارة التربية والتعليم اليمنية منذ ساعات قليلة بياناً هاماً لجميع الطلاب موضحه خلاله، أنه على جميع الطلاب الذين لم يجدوا نتيجتهم للعام الدراسي ٢٠٢٢ – ٢٠٢١ مراجعة إدارة الاختبارات بوزارة التربية عدن بعد إرسال رسالة إلكترونية تحتوي على رقم الجلوس والاسم والمحافظة من خلال الرابط الموضح عبر موقعها الرسمي على الإنترنت. وجدير بالذكر أن نسبة النجاح في نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن بلغت 85.4%.

إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن ثالث ثانوي

من خلال متابعتنا المستمرة، نتعرف معكم على تصحيح بعض المعلومات الخاطئة التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة. والتي تم نقلها فيما يخص إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن صنعاء عدن وباقي المحافظات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بصنعاء موعد نتيجة الشهادة الثانوية ٢٠٢٢ اليمن.

وأكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن جميع الطلاب والطالبات يُمكنهم استخراج نتائج ثالث ثانوي اليمن 2022 من خلال الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم 160، كما يُمكن معرفة نتائج الثانوية 2022 صنعاء عدن وجميع المحافظات اليمنية عبر الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة sms عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم 160.

أوائل الثانوية العامة اليمن

وخلال انعقاد المؤتمر الصحفي الموسع من أجل إعلان نتائج ثالث ثانوي 2022 اليمن صنعاء ، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 اليمن القسم العلمي والأدبي، على مستوى جميع المحافظات اليمنية. والتي جاءت كالتالي:

أوائل الثانوية العامة اليمن علمي

حمد خالد عوض عمر خريص 99.88 حضرموت الساحل

أسامة احمد علي احمد العمودي 99.88 حضرموت الساحل

محمد منصور عبدالله طاهر القاسمي 99.88 حضرموت الساحل

ميمونة سالم احمد عوض اليميني 99.88 حضرموت الساحل

صفاء منير محمد شيخ بافضل 99.88 حضرموت الساحل

صلاح محمد يحيي محمد البكري 99.75 حضرموت الوادي

راشد خالد راشد عوض القباص 99.63 شبوة

تيسير عبدالرحمن عبدالعزيز ناجي 99.63 تعز

وردة احمد علي سعيد الكمالي 99.63 تعز

تبن احمد مهيوب علي عبدالجليل 99.63 تعز

هديل عبدالله سيف ثابت السامعي 99.63 تعز

عامر عبدالملك فارع احمد 99.63 تعز

احمد عباس مسعد عبادي 99.63 الضالع

هبة الله عبدالفتاح صالح احمد 99.63 الضالع

مساعد احمد عبادي مساعد 99.63 الضالع

رمزي عمر صالح يحيي الشرجي 99.63 الضالع

محمد حسن عبدالرزاق حسن 99.63 عدن

نور فاضل علي فاضل علي 99.63 عدن

عوض محمد عوض عمر جوبح 99.63 عدن

فاطمة رمزي حسن النعاش 99.63 عدن

سالم احمد سالم عوض باعرمة 99.63 عدن

خالد عبدالعظيم سالم ناجي 99.5 ابين

ابتهال احمد امين عبدالخالق 99.13 لحج

امنه وليد محمد فضل 99.13 لحج

اسماء سعيد عبده ناشر 99.13 لحج

عبدالله محمد عبيدعلي ميطان 98.88 المهرة

ملاك عبدالرحمن علي محمد 98.75 مارب

امينة حميد علي احمد الرفيق 98.75 مارب

سمية عبدالرحمن ناصر الروحاني 98.25 الجوف

نها قائد عبدالودود مكرد 98.25 الجوف

صابرين علي مقدم احمد 94.5 سقطرى

سحر عباس محمد علي منصور 92.75 الحديدة

أسماء أوائل الثانوية العامة اليمن القسم الأدبي

ابرار عمر عبدالله احمد بارهيان 99.75 حضرموت الساحل

سارة عصام عبدالقادر حسين الحبشي 96.63 حضرموت الوادي

دعاء هادي محمد هادي 94.5 عدن

مروى احمد سليمان البرك الجدحي 94.5 المهرة

شيماء سالم حسين النقيب 92.13 ابين

منار ناصر احمد البدوي 92.13 ابين

انوار عبدالله حسن هذبول 92 شبوة

حفصة ياسين قائد محمد 89.38 لحج

هالة احمد سيف غانم 86.75 تعز

مهاء سليم ماجد سعيد 86.38 سقطرى

شاكر مساعد يحيى علي واسع 81.88 مارب.

نتائج الثانوية العامة 2022 ثالث ثانوي اليمن

وجدير بالذكر أن الدكتور قاسم الحمران نائب وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا للاختبارات في اليمن، قم بنشر تغريده صغيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء مضمونها “بفضل الله وتوفيقه تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن صنعاء. وفي المحافظات المتبقية.

وسيتم نشر نتائج الثالث ثانوي 2022 اليمن يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي. مؤكداً أن جميع الطلاب والطالبات يُمكنهم استخراج نتائج ثالث اليمن 2021 من خلال إرسال رسالة قصيرة SMS على الرقم 160 تحتوي على رقم الجلوس. وسيتم الرد برسالة قصيرة فورية تحتوي على النتيجة.

مُحدث: هناك الكثير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور يتساءلون عن رابط موقع نتيجة الثالث ثانوي اليمن 2022 ، ونود أن نوضح لكم أننا وضعنا الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن صنعاء عدن وباقي الحافظات التي لم يتم إعلان النتيجة فيها. ويُمكنكم الآن استخراج نتائج الثانوية العامة في اليمن 2021 من خلال إرسال رسالة قصيرة عبر رقم 160 تحتوي على رقم الجلوس، وسيتم استقبال رسالة قصيرة فورية تحتوي على نتائج الثالث ثانوي 2021 اليمن. وهذا ما تم توضيحه أعلاه نقلاً عن وزارة التربية والتعليم بصنعاء.

إعلان نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 باقي المحافظات

من خلال متابعتنا المستمرة، اتضح أن وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية، ما زالت تعمل على نشر وإعلان نتائج الثالث ثانوي بكافة المحافظات التي لم يتم إعلان النتيجة بها، ويزداد البحث دوماً خلال هذه الفترة عن رابط استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 في اليمن من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور رغبة منهم في معرفة النتائج، وكما أوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية، أن جميع الطلاب والطالبات يُمنهم الحصول على النتيجة من خلال إرسال رسالة قصيرة عبر رقم 160 تحتوي على رقم الجلوس.

تحديث ومتابعة – دشن رئيس الوزراء اليمني الدكتور عبد العزيز بن حبتور اختبارات الثانوية العامة في اليمن بقسميها العلمي والأدبي وتحديداً بالعاصمة صنعاء والمحافظات في يوم الثالث عشر من شهر شوال 1443 الموافق الرابع عشر من شهر يونيو المنقضي، وأوضح رئيس الوزراء أن عدد من تقدموا لاختبارات الثانوية العامة لعام 2022 191 ألف و510 طالب وطالبة تم توزيعهم على 1300 مركز. وسوف يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في اليمن 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم قريباً.

وفي متابعة مستمرة بخصوص إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن ، كلف الدكتور عبد الغني الشوذبي نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات الأستاذ طه نعمان عبدالله مدير عام التعليم بوزارة التربية والتعليم اليمنية الخميس المنقضي بتفقد أعمال كنترول اختبارات الثانوية العامة بمحافظة تعز، وذلك من أجل الاطمئنان على سير العملية الامتحانية لطلاب وطالبات الثانوية العامة في المحافظة، ونوه بضرورة الإسراع بالانتهاء من أعمال تصحيح. وذلك تمهيداً للإعلان عن نتائج ثالث ثانوي اليمن 2022.