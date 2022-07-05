نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الرابط” الحاسبة التقديرية لحساب المواطن تويتر portal.ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط الحاسبة التقديرية لحساب المواطن تويتر، حيث زاد البحث عنها بين المواطنين والمواطنات في السعودية من مستفيدي برنامج دعم حساب المواطن، وهذا سواء كان المستفيد القديم أو الجديد، وخاصة بعد إصدار قرار دعم إضافي لحساب المواطن بمبلغ 8 مليار ريال سعودي من سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في القرارات الملكية يوم أمس، حيث يريد الأشخاص التأكد ما اذا كان سينزل لهم الدعم هذا الشهر زيادة في حساب المواطن، ويريد المستجدين معرفة المبلغ الذي يتوقع أن يحصلوا عليه كل شهر (قيمة الاستحقاق)، فتابعوا حتى النهاية.

تعديلات حساب المواطن الأخيرة

وقد صدر منذ ساعات قليلة الأوامر الملكية الجديدة، وهذا بتاريخ يوم 4 يوليو 2022، والتي تضمنت العديد من القرارات التي أدخلت الفرحة في قلوب المواطنين، حيث إنه بشكل مختصر سيتم الآتي:

مع العلم أن الدفعة الجديدة من حساب المواطن سيتم صرفها وهذا في تاريخ يوم 6 يوليو 2022، وهذه الدفعة سيكون بها زيادة ولو بنسبة بسيطة عن الدفعات الماضية، حيث خصصت الدولة مليارات الريالات لمواجهة ارتفاع الأسعار الحالي.

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن تويتر

ويمكنكم معرفة المبلغ الذي يتوقع أن تحصلوا عليه، وهذا من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن الرسمية، والتي سيمكنكم الدخول عليها عبر الرابط الذي سنوضحه لكم، كما سنعلمكم كيف تستخدمونها بشكل صحيح وهذا تجنبا لوقوع أي خطأ قد يسبب حسابات غير دقيقة، فتابعوا:

تقوم بالذهاب إلى منصة حاسبة حساب المواطن الإلكترونية عبر الرابط الرسمي التالي portal.ca.gov.sa.

ثم اختر نعم على أنت مسجل في برنامج حساب المواطن.

اضغط على مستقل أو رب أسرة.

ثم أدخل عدد التابعين الخاص بالأسرة.

واكتب إجمالي الدخل الخاص بالأسرة أو بالفرد المستقل “أعزب”.

ثم اضغط على احسب على الآلة لمعرفة المبلغ.

سيظهر لك مبلغ تقريبي، وهو المبلغ الذي ستتوقع أن ينزل لك مع الدفعة.

مع العلم أن المبلغ قد يزيد أو يقل بنسبة بسيطة، وهذا ما يختلف حسب الأسرة والحالة ويختلف من مستفيد إلى مستفيد آخر.

طريقة تسجيل حساب المواطن

وفي حالة اذا كنتم راغبين في الاستفادة من حساب المواطن، فيجب أولا أن تتأكدوا من توافر شروط وضوابط حساب المواطن عليكم، وتقوموا بمتابعة هذه الخطوات للاستفادة: