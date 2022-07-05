نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة التقديم على 1000 درجة وظيفية 2022 العراق عبر ديوان عام المحافظة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على 1000 درجة وظيفية نوضحه بالتفصيل لإمكانية التسجيل في الوظائف، وقد أصبح البحث عن كيفية التقديم على 1000 درجة وظيفية في أول قائمة محركات البحث حيث يهتم العديد من العراقيين في معرفة كافة المعلومات حول تلك الأمر وبصفة خاصة حاملي الدبلوم والبكالوريوس وسوف يتم توزيع العقود على مختلف الوحدات الإدارية في العراق على حسب النسب السكانية وفيما يلي سوف نعرض معلومات اكثر حول طريقة التقديم على استمارة 1000 درجة وظيفية في العراق في مختلف المدن.

استمارة التقديم على 1000 درجة وظيفية

لكي تتمكن من معرفة موعد إطلاق الاستمارة الخاصة بمحافظتك وتقوم بالتسجيل يمكنك متابعة هذه المقالة بالتفصيل، حيث نتابع كافة الأخبار المتعلقة بعملية رابط التقديم على 1000 درجة وظيفية عبر هذا التقرير، وعندما يتم فتح التقديم لمحافظة ما تظهر عبارة اضغط هنا أمام المحافظة التي تنتمي إليها، ثم قم بالدخول على الاستمارة وسجل البيانات، ومن جانبه فإن مدة التقديم في محافظة المثنى قد انتهت والآن يترقب الكثير فتح تقديم باقي المحافظات.

المستمسكات المطلوب توفرها للتقديم في 1000 وظيفة

يجب تقديم المستمسكات الأربعة.

تأييد تخرج مثبت المعدل الحاصل عليه، بالإضافة إلى التفاصيل الأخري.

رابط استمارة التقديم على 1000 درجة وظيفية

يمكنكم الآن الدخول على رابط التقديم على 1000 درجة وظيفية اذا كانت خاصة بمحافظتك وتعبئة بيانات استمارة 1000 درجة وظيفية للتقديم في الوظائف واليكم المحافظات التي أعلنت التقديم ورابط استمارة التقديم، حيث يمكنكم الدخول رابط استمارة التقديم على 1000 درجة وظيفية واسط ومتابعة الخطوات وتعبئة البيانات، وكذلك رابط تقديم 1000 درجة وظيفية بابل ومتابعة الخطوات التي يتم الإعلان عنها من قبل ديوان عام المحافظة التابع لها.

معايير المفاضلة بين المتقدمين في 1000 درجة وظيفية

من المعروف بأنه يتم إقبال عدد كبير من المواطنين للتقديم في الف وظيفه عندما تعلن الحكومة عن ذلك، ولهذا فإنه يتم تحديد عدد من المعايير التي يتم مراعاتها عند اختيار الأفضل بينهم ومن أهم تلك المعايير ما يأتي:

يتم حساب نقطة واحدة لكل سنة مرت من سنوات التخرج وذلك حسب وثيقة التخرج المقدمة.

كما يتم حساب ثلاث نقاط لخريجي المعاهد الحكومية أو الكليات الصباحي.

أما بالنسبة لخريجي المعاهد الحكومية والكلية المسالي يتم حساب نقطتين فقط له.

بينما خريجي الكليات الأخري يتم حساب نقطة واحدة له.

أما الأشخاص المتزوجين يتم حساب نقطة واحدة لهم، كما يتم حساب نقطة واحدة لكل طفل.

المحافظات التي تظهر استمارة التقديم على 1000 درجة وظيفية

بعد أن ظهرت استمارة التقديم في محافظة المثنى وبابل وواسط يتم انتظار باقي المحافظات العراقية الأخري وهي كما يلي:

محافظة البصرة، الأشراف، ديالي، ذي قار، كربلاء، الديوانية، النجف، ذي قار، صلاح الدين، بغداد، وعدد من المحافظات العراقية الأخري، ويمكنكم متابعة الديوان العام للمحافظة والبدء في التقديم.

وضحنا لكم رابط استمارة التقديم على 1000 وظيفية وذكرنا أهم المعايير التي يتم مراعاتها عند اختيار الأفضل بين المتقدمين في مختلف المحافظات العراقية وذكرنا بعض من عدد المحافظات التي لم تظهر استمارة التقديم حتي الآن والتي يترقبها عدد كبير من المواطنين في العراق.