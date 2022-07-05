حاسبة الدعم الإضافي الذي يتقاضاه مستفيدي البرنامج الاجتماعي في كل من النظام القديم الذي يتقاضوه منذ 2017 أو النظام الجديد الذي بدا التسجيل فيه توا، حيث يرغب المواطن بعد سماع القرارات الملكية الأخيرة التعرف على قيمة الدعم النقدي بالريال الذي سيتقاضاه المستفيدين من البرنامج لكل من الفرد والاسرة والفرد التابع والمستقل والآلية الخاصة بالقبول والتسجيل في البرنامج التضامني بعد التحديث.

[حاسبة الدعم الإضافي] تسجيل حساب المواطن ca.gov.sa برقم الهوية وشروط الاستحقاق

في خبر سار وعاجل أعلن خادم الحرمين الريفين زيادة دعم راتب حساب المواطن ليزيد بنسبة حوالي 40% للفرد عن الاستحقاقات الماضية، حيث تقرر صرف 204 ريال للفرد المستقل بدلا عن 125 ريال، وتم أيضا شمول مستفيدي الضمان المطور بمكرمة ملكية في عيد الأضحى تصرف الثلاثاء من المصارف بينما تم شمول صغار مربي الماشية أيضا بمبلغ 2 مليون ريال للدعم المالي والمساعدة.

حساب المواطن الجديد يكون برنامج حساب المواطن، والذي يقدم دعم نقدي شهري للمتضررين من غلاء المعيشة ورفع الدعم الذي طبقته المملكة في السنوات الأخيرة كخطة اقتصادية جديدة، وقد أعلنت المملكة في 2022 إيقاف التسجيل فيه بينما أعلن خادم الحرمين الشريفين عودة التسجيل فيه. الضمان الاجتماعي 2022 (القديم – المطور) بينما يكون الضمان الاجتماعي القديم والضمان المطور الذي يهدف إلى صرف راتب شهري للذين يقل الحد الأدنى للدخل فيه للفرد عن 550 ريال ولرب الاسرة عن 1100 ريال، ويقوم خادم الحرمين الشريفين بإصدار أمر ملكي بصرف دعم نقدي لهم يصرف لمرة واحدة. دعم مربي الماشية وهو برنامج مربي الماشية وهي فئة تدعم الاقتصاد القومي إلا أنها تتضرر كثيرا من ارتفاع أسعار المحروقات والأعلاف.

حاسبة الدعم الإضافي في حساب المواطن للشهر الجديد

يقوم البرنامج بالنظام الجديد بحساب الحد الأدنى من الراتب 2000 ريال.

أتاح رابط الحساب الإلكتروني للدعم.

يكون العمر للاستحقاق للفرد التابع 18 عام أو أقل.

يقوم البرنامج باحتساب الفرد التابع بدعم حساب المواطن أقل من 18 سنة مبلغ 208 ريال بينما كان في السابق 125 ريال سعودي.

أما بالنسبة للتابعين بعمر أكثر من 18 الفرد التابع 417 بينما كان 209.

بينما يكون الدعم للفرد المستقل 720 ريال سعودي.

إذا كان الفرد المستقل بعمر 18 عام يصرف له 360 ريال.

يتم إرفاق الراتب وعدد الأفراد التابعين على رابط حاسبة الدعم.

وعن السؤال عن كيفية حساب الدعم النقدي الشهري يتم الدخول على الرابط الذي خصصه برنامج حساب المواطن للحساب الإلكتروني لحاسبة الدعم.

كيفية التسجيل الجديد في حساب المواطن ورقم الاتصال المجاني والموحد بخدمة العملاء