عاجل الضمان الاجتماعي المطور اليوم 1443 صرف ملياري ريال بأمر ملكي للمستفيدين

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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور اليوم أعلن بأنه قد تم التوجيه من جانب خادم الحرمين الشريفين بصرف 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات الأسعار العالمية وما لها من أثر على أصحاب الدخول المنخفضة، على أن يتم تخصيص نصف هذا المبلغ لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن السعودي، ومن المقرر أن يتم صرف المبالغ المستحقة لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي سواء المسجلين بالنظام القديم أو النظام المطور خلال الساعات القليلة المقبلة بناءً على تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلال المقال يمكنكم الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور، ورابط استعلام عن حالة الضمان المطور بالسجل المدني.

#عاجل

صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ — واس الأخبار الملكية (@spagov) #عاجل

صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022

عاجل الضمان الاجتماعي المطور اليوم

صدر أمر ملكي كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على ما تم رفعه من سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ورعاهما يوم الاثنين بتاريخ الرابع من شهر يوليو الموافق لتاريخ الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ بالموافقة الكريمة على تخصيص مبلغ 20 مليار ريال سعودي من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وقد تم تخصيص 10 مليارات ريال لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم وبرنامج الدعم الحكومي حساب المواطن، حيث يحصل كافة المؤهلين بدفعة يونيو على مبالغ الدعم المصروفة بهذه الدفعة الإضافية، وتعتبر هذه المبالغ هي مبالغ دعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمرة واحدة فقط.

حيث يعتبر معاشاً إضافياً لدعم أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة خلال الأيام الجارية لمواجهة الارتفاع في أسعار السلع على المستوى العالمي، ويمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد واستعلام عن حالة الأهلية والإطلاع على المبالغ الظاهرة في خانة الدفعات المالية من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

يحقق برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أهداف الحماية الاجتماعية لدعم الفئات المجتمعية الأشد حاجة للمال من مستحقي الزكاة من أجل تعزيز جودة حياتهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، حيث يعمل برنامج الضمان الاجتماعي على توفير مستوى لائقٍ من العيش لهم، وذلك من خلال تقديم دعمٍ مالي لهم، إلى جانب فرص التأهيل والتدريب.

وقد أكد سمو ولي العهد على ضرورة مراعاة المواطنين الأشد حاجة للدعم النقدي من أجل مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاعاً كبيراً في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية على المستوى العالمي، أما عن المبلغ المعلن عن إيداعه لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم، فقد تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي.

التوجيه الكريم تضمن تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444هـ 2022م.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) التوجيه الكريم تضمن تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444هـ 2022م.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022

صرف الضمان الاجتماعي بأمر ملكي

تم التأكيد من جانب وزارة البشرية والتنمية الاجتماعية على نزول معاش الضمان الاجتماعي الإضافي بواقع معاشاً واحداً لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والجديد المقرر صرفه بناءً على الأمر الملكي الكريم خلال الساعات القليلة القادمة، وسيحصل على هذا المعاش كافة المؤهلين بالدورة السابعة الخاصة بشهر يونيه 2022م.