تسجيل حساب المواطن جديد وكيفية حاسبة حساب المواطن التقديرية

تسجيل حساب المواطن جديد أصبح متاح الآن عبر الموقع الرسمي، وذلك بعد ما صدرت الاوامر الملكية بالسماح للراغبين في تسجيل حساب المواطن، كما سيتم صرف دعم مالي سيكون اضافي، للأشخاص المستحقين دعم حساب المواطن، وأيضا للمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي، يعد التسجيل في حساب المواطن من أهم وسائل الدعم التي تقدمها السعودية لمواطنيها، لمساعدتهم على العيش الكريم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خلال هذا المقال سنتعرف أكثر على حساب المواطن وشروط فتح الامتياز المراد تمويله من خلال هذا البرنامج ، وكذلك كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن.

تسجيل حساب المواطن جديد

يتيح الآن برنامج حساب مواطن، للمواطنين إنشاء حساب جديد واستخدام هوية رقمية فريدة حيث يحتاج المستخدم إلى إنشاء ملف تعريف باسمه وإضافة مستندات تؤكد هويته ودفع أي غرامات مستحقة. بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكن فتح الحساب، للتسجيل في برنامج حساب المواطن ، يجب على المستخدمين الجدد اتباع التعليمات التالية:

للتسجيل في حساب المواطنين ، يجب عليك تقديم مجموعة من المستندات والأوراق يمكنك الوصول إلى موقع حساب المواطن

انقر فوق علامة التبويب “تسجيل مستخدم جديد” في الصفحة الرئيسية للبرنامج.

أدخل بيانات المستخدم (رمز الهوية ، تاريخ الميلاد في التقويم الهجري ، رقم الهاتف المحمول) في الحقول الخاصة بكل منها.

سيتحقق النظام من جميع البيانات التي أدخلتها.

سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة بكلمة مرور مؤقتة إلى هاتفك حتى تتمكن من تنشيط حسابك الجديد في البرنامج.

تأكيد إتمام عملية التسجيل بنجاح والتواصل مع المستفيد. بعد ذلك

، يتولى النظام مسؤولية فحص جميع البيانات التي تدخلها.

سيتلقى المستفيد رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة المرور المؤقتة لتفعيل حسابه الجديد في البرنامج عبر الهاتف المحمول

بإمكانك معرفة قيمة استحقاقك التقريبية من خلال استخدامك لحاسبة الدعم عبر الرابط:https://t.co/ef1WYqivdB pic.twitter.com/CfSOxB779e — حساب المواطن (@citizenaccount) بإمكانك معرفة قيمة استحقاقك التقريبية من خلال استخدامك لحاسبة الدعم عبر الرابط:https://t.co/ef1WYqivdB pic.twitter.com/CfSOxB779e — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

حسبة حساب المواطن

قدم البرنامج حاسبة لجميع المستفيدين، حتى يتمكنوا من معرفة مقدار المساعدات المستحقة للشهر الجاري، وإبلاغ المستفيدين بقيمة الإعانة النقدية التي سيحصلون عليها كل شهر من الحساب يتم استخدام الآلة الحاسبة باتباع الخطوات التالية: