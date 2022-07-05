نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “moed.gov.sy” نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب تطبيق وزارة التربية السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة الآن، عن رابط نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب واسم المحافظة وزارة التربية السورية. وذلك بالتزامن مع إعلان بعض من مديريات التربية الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة النهائية لأوراق امتحان الثانوية العامة في سوريا ٢٠٢٢ ، وسوف نوافيكم من خلال هذا المقال بالخطوات الصحيحة وطريقة الحصول على نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب.

ستعلن قريباً وزارة التربية السورية عن نتائج البكالوريا 2022 السويداء, طرطوس, القنيطرة, اللاذقية، دمشق, إدلب, الحسكة, حلب, حماة, حمص, دير الزو, درعا, الرقة, ريف دمشق, وباقي المحافظات السورية. وذلك عبر تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا. وسوف نعمل على وضع رابط الحصول على هذا التطبيق قريباً ورابط الحصول على النتائج.

نتائج البكالوريا سوريا

نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب ، هي الأمر الشاغل لجميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور أيضاً الذين يريدون الاطمئنان فقط على مستوى الطالب/ة طول الفصل الدراسي الثاني، ومن أجل تحقيق هذا الأمر والتسهيل على الطلاب للحصول على نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ في سوريا الدورة الأولى ، فسوف نستعرض عليكم أدناه رابط الدخول عبر موقع وزرة التربية السورية للإطلاع على نتائج الامتحانات بكالوريا سوريا الفصل الدراسي الثاني.

دخول رابط موقع وزارة التربية السورية للإطلاع على نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب

ودشنت وزارة التربية السورية تطبيق خاص بعرض نتائج البكالوريا والتاسع في سوريا 2022 ، والذي يُمكن الحصول عليه بعد الدخول على موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy ، واتباع الخطوات المبينة. وانتهت مديرية تربية حماه وحمص من أعمال التصحيح والتدقيق أول أمس، تمهيداً للإعلان عن نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ سوريا.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب

والجدير بالذكر أن التطبيق يدعم الحصول على نتائج البكالوريا والتاسع في سوريا عبر جميع أجهزة اندرويد. لكن لا يعمل التطبيق للنتائج الامتحانية وزارة التربية السورية عبر أجهزة آيفون والتي تستخدم نظام تشغيل ios ، وأكدت وزارة التربية السورية أنها ستعمل جاهدة من أجل تفعيل تطبيق نتائج التاسع والبكالوريا في سوريا 2022 ، وذلك خلال الفترة القادمة.

وبهدف تحميل تطبيق نتائج البكالوريا في سوريا 2022 ، فقد عملت وزارة التربية السورية على وضع نافذة التطبيق بعد الدخول عبر رابط الموقع مباشرة، ويجب على جميع من يرغب في تحميل تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا اختيار أيقونة تنزيل التطبيق، وللعلم فإن موقع وزارة التربية قد لا يفتح نافذة الاستعلام عن النتائج وإنما سيتم الحصول عليها بعد تنزيل التطبيق.

وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ حسب رقم الاكتتاب

من التوقع أن تعلن وزارة التربية السورية عن نتائج الامتحانات وبالتحديد نتائج البكالوريا حسب رقم الاكتتاب خلال الساعات القادمة، وكانت مصادر تربوية مطلعة أكدت أن النتائج ستكون متوفرة عبر التطبيق أو من خلال موقع وزارة التربية السورية وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك.