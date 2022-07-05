العالم اليوم - روسيا: "العدوان الجوي" على سوريا غير مقبول وينتهك سيادتها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 02:15 صباحاً - وصفت وزارة الخارجية الروسية الضربات على سوريا، والتي أُلقي باللوم فيها على إسرائيل، بأنها غير مقبولة وطالبت بوقف غير مشروط للهجمات.

واتهمت سوريا إسرائيل يوم السبت بشن "عدوان جوي" من البحر المتوسط غربي مدينة طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، إذ استهدفت عدة صواريخ منطقة جنوب طرطوس.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الضربات وهي الأولى منذ تولى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد منصبه رئيسا للحكومة الإسرائيلية المؤقتة قبل انتخابات أول نوفمبر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في تصريحات بخصوص ضربات الثاني من يوليو "ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة التي تنتهك سيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي، ونطالب بوقفها غير المشروط".

وقالت وزارة الدفاع السورية إن الضربات أصابت مدنيين اثنين وأحدثت بعض الأضرار مادية.