نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على عيد الاضحى في الامارات || تفاصيل موعد إجازة العيد 2022 – 1443 في الامارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم باقي على عيد الاضحى في الامارات. حيث يتساءل المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن عدد الأيام المتبقية لحلول عيد الاضحى المبارك. وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال هذا المقال كم باقي على عيد الاضحى 1443 – 2022 العد التنازلي. في الامارات والسعودية ومختلف البلدان العربية التي أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة بالتوافق مع رؤية المملكة في ثبوت هلال ذو الحجة لهذا العام 1443.

كم باقي على عيد الاضحى في الامارات

يعتبر عيد الاضحى المبارك أحد الأعياد والمناسبات الدينية الهامة التي يحتفل بها المسلمون في كل عام بالتزامن مع حلول شهر ذو الحجة 1443. والذي يعد أفضل الشهور عند الله حيث أقسم بها في قرآنه الكريم حين قال تعالى: “والفجر وليال عشر”. إذ يقصد بالليالي العشر في هذه الآية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. إضافة إلى ذلك فإن عيد الاضحى المبارك له قدسية خاصة عند المسلمين وفقًا لاتباع سنة الرسول في أداء فريضة الحج على المقتدرين. والتي تعد ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام.

كم باقي على عيد الاضحى العد التنازلي

نقدم لكم في السطور التالية كم باقي على عيد الاضحى في الامارات 2022. وذلك وفق العد التنازلي لموعد عيد الأضحى كالتالي:

موعد عيد الاضحى 2022 في الامارات

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحد بموعد عيد الاضحى المبارك 1443 – 2022. وذلك في يوم السبت القادم الموافق التاسع من شهر يوليو لعام 2022. والموافق هجريًا يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443.

إجازة عيد الاضحى الامارات

أعلنت دولة الامارات موعد اجازة عيد الاضحى المبارك لهذا العام. حيث أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميمًا لجميع الوزارات ومختلف الجهات. ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الاضحى في الامارات منذ يوم وقفة عرفة التي تحل علينا في يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022. والذي يوافق بالتاريخ الهجري يوم 9 ذي الحجة 1443هـ. حيث تستمر الإجازة حتى يوم الإثنين الموافق 11 يوليو 2022.

عيد الاضحى الامارات

عيد الاضحى في الإمارات يشهد العديد من الاحتفالات والفعاليات المختلفة التي يقوم بها المواطنين والوافدين خلال عطلة العيد. حيث توفر الدولة العديد من الأماكن الترفيهية والحدائق العامة للتنزه والاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك.