استقالة رئيس العمليات فى إيزى جيت وسط غضب بسبب فوضى رحلات الطيران

جدة - نرمين السيد - استقال بيتر بيلو الرئيس التنفيذى للعمليات فى شركة إيزى جيت البريطانية للطيران منخفض التكاليف وسط غضب متزايد من الفوضى التى أصابت الرحلات الجوية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية بى إيه ميديا اليوم الاثنين.





وقالت الوكالة إن الشركة كانت واحدة من أكثر الشركات تضررا من عمليات إلغاء الرحلات الجوية فى غضون الأشهر الأخيرة.

وألغت الشركة آلاف الرحلات الجوية، ومن بينها العديد من الرحلات فى ذات اليوم المقرر فيه إقلاعها.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة يوهان لوندجرين،: "أريد الإعراب عن شكرى لبيتر على عمله الجاد وأتمنى له التوفيق.

وأضاف:"لا يزال الجميع فى إيزى جيت يركزون بشكل مطلق على إنجاز عمليات آمنة ومعتمد عليها هذا الصيف."

وقالت شركة الطيران التى تتخذ من لوتون شمال لندن مقرا لها، إن بيلو، الذى انضم إلى إيزى جيت قادما من ريان إير قبل عامين ونصف، استقال من منصبه لمتابعة فرص عمل أخرى.