وقالت الوكالة إن الشركة كانت واحدة من أكثر الشركات تضررا من عمليات إلغاء الرحلات الجوية فى غضون الأشهر الأخيرة.
وألغت الشركة آلاف الرحلات الجوية، ومن بينها العديد من الرحلات فى ذات اليوم المقرر فيه إقلاعها.
وقال الرئيس التنفيذى للشركة يوهان لوندجرين،: "أريد الإعراب عن شكرى لبيتر على عمله الجاد وأتمنى له التوفيق.
وأضاف:"لا يزال الجميع فى إيزى جيت يركزون بشكل مطلق على إنجاز عمليات آمنة ومعتمد عليها هذا الصيف."
وقالت شركة الطيران التى تتخذ من لوتون شمال لندن مقرا لها، إن بيلو، الذى انضم إلى إيزى جيت قادما من ريان إير قبل عامين ونصف، استقال من منصبه لمتابعة فرص عمل أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقالة رئيس العمليات فى إيزى جيت وسط غضب بسبب فوضى رحلات الطيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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