نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Moed.Gov.Sy 2022 رابط نتائج الصف التاسع سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع التربية السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الصف التاسع 2022 موقع وزارة التربية السورية من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الطلاب في الصف التاسع من خلال الدخول موقع وزارة التربية السورية لمعرفة نتائج مرحلة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، التي أدي فيها الطلاب الإمتحانات في جميع المحافظات السورية خلال الشهر الماضي، حيث أجريت الاختبارات وسط تطبيق كامل للإجراءات الإحترازية وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2022 ورابط نتائج الصف التاسع سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية.

نتائج الصف التاسع سوريا 2022

وبدأ الطلاب في الصف التاسع سوريا في أداء الامتحانات في التاسع والعشرين من شهر مايو وانتهت في التاسع عشر من شهر يونيو الماضي في جميع المقرات المخصصة لأداء الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية ” الصف التاسع سوريا”، المؤهل لمرحلة الثانوية العامة البكالوريا سوريا، وحيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف التاسع في سوريا نحو 324,000 طالب وطالبة علي مستوي جميع المحافظات السورية.

رابط الإستعلام نتائج التاسع 2022 سوريا

ونستعرض معكم خطوات الاستعلام عن رابط نتائج التاسع 2022 سوريا لمرحلة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية من خلال الدخول عبر موقع التربية السورية وإليكم خطوات الحصول على علامات نتائج التاسع سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب وهي كالتالي:

أولًا: الدخول على موقع وزارة التربية السورية.

ثانيًا: إدخال الاسم الثلاثي.

ثالثًا: ثم ادخال رقم الاكتتاب.

رابعًا: ثم تحديد التخصص.

خامسًا: ثم المحافظة التابع لها الطالب.

سادسًا: ثم النقر علي كلمة استعلام.

موعد اعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2022

كشف الدكتور دارم طباع وزير التربية والتعليم السوري، أن أعمال التدقيق جاري في جميع الكنترولات تمهيدًا للانتهاء منها خلال الفترة القادمة وإعلان نتائج التاسع سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية حتى يتعلم الطلاب عن نتائج الصف التاسع سوريا بكل سهولة ويسر من خلال الدخول وتسجيل البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الاكتتاب ومعرفة نتائج التاسع سوريا.

APK تحميل تطبيق نتائج التاسع والبكالوريا 2021 Moed.gov.sy سوريا

أعلنت وزارة التربية السورية عن تحميل تطبيق نتائج امتحانات الصف التاسع الدورة الأولى 2022 عبر تحميل تطبيق moed.gov.sy results v1.5 apk الرسمي سواء شهادة الثانوية البكالوريا بفروعها أو التاسع شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية النسخة الجديدة المطورة والمحسنة.

وعملت مديرية المعلوماتية في وزارة التربية علي تطوير تطبيق نتائج امتحانات الشهادات العامة حيث يتيح هذا التطبيق الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادات العامة بكافة فروعها في الجمهورية العربية السورية عند صدورها وهو حالياً متوافق مع أجهزة الهواتف التي تعمل على نظام Android ولاحقاً سيكون هناك نسخة للهواتف التي تعمل بنظام IOS.