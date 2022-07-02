“الأن” نتائج الدبلومات الفنية الدور الاول 2022 فى جميع المحافظات على موقع https://fany.emis.gov.eg/

اعرف الان نتائج الدبلومات الفنية فى مصر 2022 الدور الاول فى كل المحافظات من على الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى ، من ابرز الموضوعات التعليمية على الساحة المصرية انه نتائج الدبلومات الفنية فى مصر نتائج الدبلومات الفنية فى مصر 2022 الدور الاول فى كل المحافظات من على الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى لكل الاقسام مثل ( الزراعي ، الصناعى ، الفندقى ، التجارى والفنى ) حيث ان النتائج سوف تبدأ بالظهور ابتدءا من الاسبوع الجارى عبر الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى على الانترنت وكل ما يتم البحث عنه الان هو كيفية الحصول على تلك النتائج من على الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى وهذا ما سوف نشرحه لكم الان فى هذا المقال فتابعوا معنا .

طرق الحصول على نتائج الدبلومات الفنية

من على موقعكم ثقفنى نيوز نرصد لكم طرق الحصول على نتائج الدبلومات الفنية فى مصر 2022 من على الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى على الانترنت لكل الاقسام فى جميع المحافظات فى مصر حيث كما ذكرنا ان كل الطلاب واولياء الامور يقومون بالبحث على نتائج الدبلومات الفنية من موقع بوابة التعليم الفنى وهذا ما سوف نرصده لكم الان فى هذه الفقرة والطريقة هى :-

على الطالب الدخول الى الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى

ثم يبدأ الطالب باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

بعد ذلك يقوم الطالب بادخال الاسم الرباعى ورقم الجلوس الخاص به فى الايقونة المخصصة لهذا الامر

بعد ذلك يقوم الطالب باختيار القسم التابع له (الصناعى والتجارى والفندقى والزراعى )

ثم يضغط فورا على ايقونة عرض النتيجة ويتم الحصول عليها ويمكن ان طباعة النتيجة لتكون مستند رسمى للطالب يثبت نتيجته

الحصول على نتائج الدبلومات الفنية

يعد موقع بوابة التعليم الفنى جزء من موقع وزارة التربية والتعليم المصرى وهو موقع تابع للوزارة نفسها ولكنه مخصص فقط لعرض نتائج الدبلومات الفنية فى مصر بشكل محدث ولذلك يتداول كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور هذا الموقع من اجل الحصول على تلك النتائج كما صرح مصدر مسئول فى وزارة التربية والتعليم عن قرب ظهور نتائج الدبلومات الفنية فى الفترة المقبلة فى الاسبوع الجارى .

نتائج الدبلومات الفنية فى مصر

تنقسم الدبلومات الفنية فى مصر الى عدة اقسام ومن اهمها القسم الفنى حيث يلتحق العديد من الطلاب حيث يقوم العديد من الطلاب بالالتحاق بقسم التعليم الفنى من اجل تعليم العديد من الحرف الصناعية مثل الكهرباء والتكييف والتبريد من اجل ضمان كسب العديد من الاموال فى المستقبل بعد الانتهاء من الدراسة فى الوقت القادم .