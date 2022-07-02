“Moed.Gov.Sy” نتائج البكالوريا سوريا 2022 وزارة التربية السورية حسب رقم الاكتتاب

نتائج البكالوريا سوريا 2022 حيث تزداد عمليات البحث في جميع المحافظات السورية في هذا التوقيت لكي يتم التعرف على نتائج البكالوريا 2022 في سوريا، وهي النتائج التي تمثل أهمية كبيرة للطلاب وأولياء الأمور في كل عام، حيث أنها من أهم المراحل التي تحدد رسميا مصير الطلاب من الالتحاق بالجامعات المختلفة بجميع التخصصات، ونجد أن هناك اهتمام من قبل الطلاب بعد أن أنهى جميع الطلاب امتحانات العام الدراسي 2022 بالنسبة لشهادتي التعليم الأساسي وككل طلاب الصف التاسع وطلاب شهادة الثانوية العامة البكالوريا لسنة 2022، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل الحصول على نتيجة البكالوريا في سوريا عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

نتائج البكالوريا في سوريا 2022 وزارة التربية والتعليم السورية

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم السورية رسميا خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل الحصول على نتيجةً البكالوريا لطلاب جميع المدارس في كافة المحافظات السورية هذا العام 2022، حيث أكدت الوزارة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، فقد أشارت إلى الانتهاء رسميا من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب على الفور، وسوف يتم طرح النتائج ليتم استخراجها بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للوزارة باستخدام رقم الاكتتاب الخاص بالطالب، وذلك في إطار تسهيل الحصول على نتائج الطلاب وتوفير الوقت والمجهود، فقد أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم السورية أن النتائج سوف تظهر في الأيام الأولى من شهر يوليو الجاري.

رابط وخطوات استخراج نتائج البكالوريا 2022 سوريا برقم الاكتتاب

ويمكن استخراج كافة نتائج البكالوريا لنهاية العام الدراسي 2022 لجميع الطلاب في سوريا بسهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.