نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع بوابة التعليم الفني لنتائج الدبلومات الفنية 2022 بعد تفعيل رابط نتيجة الدبلوم 2022 برقم الجلوس فقط بدون كود في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول برقم الجلوس نتيجة دبلوم الصنايع والزراعة والتجارة والسياحة والفنادق والتمريض الدور الأول 2022 حيث يبحث الآلاف من طلاب الدبلومات الفنيه عن نتيجه الدور الأول برقم الجلوس 2022 بعد الاعلان عن الانتهاء من التصحيح ومراجعه ورصد درجات الدور الثاني و رفعها على الموقع الالكتروني الخاص بي الوزاره بعد اعتماد السيد وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، إن اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الفنية والتطبيقية التكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية 2022 من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من المقرر أن يجري خلال الأسبوع الجاري فور الانتهاء من تجهيز النتيجة بشكل تام بعد مراجعة الدرجات.

نسجبنتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

وكانت نسبه النجاح نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية على هذا النحو:

التعليم الفني الثانوي التجاري 88.42%، ونسبة نجاح 92.66% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 7.29% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي التجاري 88.42%، ونسبة نجاح 92.66% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 7.29% عن العام الماضي. نسبة التعليم الفني الثانوي الفندقي 92.85%، ونسبة نجاح 98.28% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 15.63% عن العام الماضي.

أما التعليم الفني الثانوي الزراعي 83.60%. ونسبة نجاح 87.50% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 1.25% عن العام الماضي.

وبالنسبة للتعليم الفني الثانوي الصناعي 93.84%. ونسبة نجاح 95.71% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 2.65% عن العام الماضي.

نتيجة الدبلومات الفنية الخمس سنوات 2022 الدور الأول

نتيجة التعليم الفني الثانوي التجاري 99.55%، ونسبة نجاح 99.79% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 0.27% عن العام الماضي.

أما نتيجة التعليم الفني الثانوي الفندقي 98.86%، ونسبة نجاح 98.80% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 1.81% عن العام الماضي.

بينما نسبة التعليم الفني الثانوي الزراعي 94.81%، ونسبة نجاح 93.72% للدورين (الأول – الثاني) بانخفاض مقداره 1.8% عن العام الماضي.

وبلغت التعليم الفني الثانوي الصناعي 97.92%، ونسبة نجاح 98.73% للدورين (الأول – الثاني) بانخفاض مقداره 0.39% عن العام الماضي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول برقم الجلوس 2022

والحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول برقم الجلوس ينبغي اتباع تلك خطوات سيتم سردها في السطور التاليه:-

الخطوه الاولى الدخول على رابط نتيجه الدبلومات الفنيه من خلال موقع بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الأول.

الثانية ثم يقوم الطالب أوالطالبه ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح

الثالثه يقوم بالضغط على كلمه اظهار النتيجه ليتم عرض النتيجه في الحال والتعرف على درجات المواد التي دخل فيها الطالب الدور الأول.