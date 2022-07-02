نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدبلومات الفنية نتيجة دبلوم الزراعة 2022 برقم الجلوس nategafany.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم حالياً طلاب الدبلومات الفنية بالبحث عن نتيجة دبلوم الزراعة 2022، فقد انتهت امتحانات الدبلومات في الخامس من شهر يونيو الماضي، وفور انتهاء الامتحانات، بدأ التصحيح علي مستوي جميع المحافظات، لامتحانات لجميع طلاب الدبلومات، ويتوقع طلاب شهادة الزراعة لعام 2022 اعلان النتائج خلال الايام القادمة، ويبحث الطلاب عن رابط ظهور نتائج الصف الثالث الثانوي زراعي، نظام ثلاث وخمس سنوات، والذي يعتبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد ظهور نتيجة دبلوم الزراعة الدبلومات الفنية 2022

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية اعلان نتيجة دبلوم الزراعة 2022، حيث أكد مصدر في وزارة التعليم، أن موعد اعلان نتائج الامتحانات النهائية سيتحدد خلال الساعات القادمة، فقد انتهي كل طلاب الدبلومات رسمياً من إجراء الامتحان النظري والعملي وذلك قبل أسبوعين، وينتظر الطلاب في كل المدارس الفنية، أن يتم رسمياً اعلان نتائج الدبلومات الفنية.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ينتظر الكثيرين ظهور نتيجة دبلوم الزراعة 2022، كما ينتظر جميع طلاب الدبلومات الفنية، العثورعلى نتيجة الدبلوم الفني 2022 الكترونياً ، حيث يتم الاستعلام عنها برقم المقعد عبر بوابة التعليم الفني ، وباتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط “بوابة التعليم الفني” عبر رابط النتيجة الرسمي

ثم اضغط على الزر لمشاهدة نتائج الدبلومات الفنية 2022.

اختيار التقسيم الخاص بك سواء كان “القطاع الصناعي – القسم الزراعي – القسم الفندقي – القسم التجاري”.

حدد اسم المحافظة التي تعيش فيها.

أدخل جميع التفاصيل والبيانات المطلوبة عن المدرسة التي التحقت بها

القسم الذي انت به سواء زراعي او صناعي او تجاري

أدخل جميع بياناتك الشخصية المطلوبة.

أضف رقم المقعد.

انقر فوق الزر “مسح”.

بلغ عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدبلوم الفني “صناعي – زراعي – تجاري – فندقي” لهذا العام 830753 طالب وطالبة في كل اقسام الدبلوم بنظام ثلاث وخمس سنوات ، ونتائج تقنيات الدبلوم. تظهر بعد ذلك. معتمدة رسميًا من قبل وزارة التعليم والتعليم الفني لمحركات الإنترنت العالمية من Google والمعلن عنها في السجلات المدرسية، يسعى جميع الطلاب للحصول على نتائج الدبلومات الفنية سواء فندقي أو تجاري أو زراعي، وذلك يأتي تزامنا مع الظهور الرسمي للنتائج، والذي سيتم خلال الساعات القادمة، ويهتم الطلاب بمعرفة العلامات التي حصلوا عليها والتي تؤهل الطالب الي المرحلة التالية لدخول الكليات والمعاهد التي تكون متوفرة لديه حسب المجموع الذي حصل عليه، بحيث ينتظره الطلاب وأولياء الأمور على نار أشد حرارة من الجمر الساخن.

ومن خلال موقع ثقفني سوف نكون جاهزون للإجابة على جميع استفساراتك حول نتائج الدبلومات الفنية، ونتابع معكم كافة أخبار عمليات التصحيح.