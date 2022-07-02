نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُـنَا” نتائج البكالوريا 2022 Resultats Bac | رابط إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الإسم ورقم الاكتتاب عبر موقع moed.gov.sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة وسط حالة من القلق والترقب يتابع جميع طلاب الثانوية صدور نتائج البكالوريا 2022 سوريا للدورة الأولى. وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية السورية عن قرب موعد صدور نتائج الثانوية العامة دورة 2022 لكافة المحافظات السورية. وذلك لمختلف الفروع والتي تشمل “ الفرع العام، والفرع الشرعي، والفرع المهني، والفرع التجاري، والفرع النسوي”، حيث تجري وزارة التربية السورية اعتماد نتائج البكالوريا 2022 سوريا. موضحة أن النتيجة سيتم رفعها رسميًا على موقع الوزارة عبر الإنترنت moed.gov.sy. حتى يتمكن كل طالب من الاستعلام عن علامته في مختلف المواد التي اختُبر فيها.

وفيما يخص تفاصيل نتائج البكالوريا في دولة سوريا لعام 2022. نشير إلى أن وزير التربية دارم طباع: نفى ما يشاع عن تحديد موعد إصدار نتائج الثانوية غير صحيح حتى الآن. مؤكدًا أنه لا صحة لما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات مثل تليجرام وواتساب. فيما يخص تحديد موعد إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية. إضافة إلى ذلك فقد أشار “دارم طباع” وزير التربية أن لجان التصحيح والتدقيق وإدخال نتائج الامتحانات لا تزال مستمرة في انتهاء كافة إجراءات العملية الإمتحانية حتى الآن.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا moed.gov.sy

أكدت وزارة التربية السورية في تصريحات صحفية لها، أنه من المقرر إعلان نتائج البكالوريا دورة 2022 رسميًا ستكون قبل حلول عيد الأضحى المبارك دون تحديد موعد معين لها حتى الآن. موضحة أنه إعلان النتائج سيكون عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيتم إعلان نتائج البكالوريا خلاله والذي يُعلن فيه نسب النجاح وأسماء أوائل البكالوريا في مختلف المحافظات السورية. نافية بذلك ما تردد من شائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وأشارت الوزارة لأنها ستتيح النتيجة عبر موقعها الالكتروني بالاسم والكنية ورقم الاكتتاب لجميع الطلاب والطالبات.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2022 سوريا

أعلنت وزارة التربية السورية بأنه ستعلن نتائج البكالوريا دورة 2022 قريبًا. بعدا اكتمال أعمال تصحيح مواد الشهادة الثانوية. والتي انتهت جميعها عدا تصحيح مادة الكيمياء واللغة الإنجليزية والتربية الوطنية. والذي لا تزال تعكف عليه الكنترولات المركزية لإنهائه. على أن يتم بعد ذلك بدء الدورة الثانية الاضافية لطلاب وطالبات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ في يوم الأول من شهر أغسطس القادم وتنتهي خلال يوم الثالث عشر من الشهر نفسه. فيما سيتم إعلان نتائج البكالوريا 2022 الدورة الاضافية أو الثانية خلال أوائل شهر سبتمبر بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد النتيجة والتي سبتدأ في يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس. وذلك وفقًا للخطة المعلنة من جانب الوزارة.

نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الاسم

وبحسب مصادر صحفية فإن إدارة الامتحانات في محافظة دمشق. أشارت إلى أن نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الاسم. ستتاح للطلاب فور انتهاء عملية رصد الدرجات ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة. مشيرًا إلى أن نتائج المدرسة المهنية الثانوية الزراعية والبيطرية من المقرر أن يتم إصدارها للطلاب مطلع الأسبوع الجاري. وذلك بعدما تم إصدار نتائج الشهادة المهنية الثانوية للنقل البحري.

رابط نتائج البكالوريا 2022 سوريا

من المقرر أن تعلن نتائج البكالوريا 2022 سوريا خلال الأيام القادمة. وفقًا لما صرحت به وزارة التربية السورية. حيث يتم إعلان النتيجة لمختلف المحافظات عبر الموقع الرسمي للوزارة moed.gov.sy والذي يمكنكم الاستعلام من خلال عن نتائج البكالوريا الدورة الأولى كالتالي:

قم بالدخول إلى موقع “ وزارة التربية السورية “.

“. قم بتحديد المحافظة التي تريد البحث عنها.

قم بإدخال رقم الاكتتاب الخاص بك أو اسمك.

انقر على زر“عرض النتيجة”.

تحديث : أشارت عدة مصادر صحفية بمقر وازرة التربية والتعليم السورية فيما يخص موعد نتائج البكالوريا إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج كافة الطلاب والطالبات في مرحلة الثانوية العامة لعام 2022. في يوم العاشر من شهر يوليو. وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تقدم الطالب إلى الجلسة الأولى من الإمتحانات فلن يمكنه أن يشارك مرة أخرى في الجلسة الثانية.