نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط results.com.ly /reg2019/ تسجيل كلية التربية مصراتة ليبيا 2022 وجدول المواد العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر موسى المقريف وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الخميس، قرارا بنقل الدراسات والاختبارات لجميع المراحل التعليمية (أساسي- ثانوي- ديني) للعام الدراسي (2021-2022).

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ووفقًا للقرار رقم 475 لعام 2021، فإن موعد عودة الدراسة الإعدادية لجميع الصفوف هو 14 نوفمبر، بينما يبدأ العام الدراسي لجميع الصفوف والمراحل يوم 5 ديسمبر.

كلية التربية مصراتة قسم الدراسة والامتحانات

الفترة الأولى من شهادات التعليم الأساسي والثانوي من 27 فبراير إلى 10 مارس 2022، وتعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي لشهادات التعليم الأساسي والثانوي طوال سنوات التحويل في نفس الفترة.

حدد الحكم من 13 إلى 17 مارس عطلة نصف عام لجميع المراحل، مع بدء الفصل الدراسي الثاني في 20 مارس لجميع السنوات الأكاديمية.

بينما ستقام المرحلة النهائية من اختبارات شهادة التعليم الأساسي في الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو، وستعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة (أدبية وعلمية ودينية) في الفترة من 17 إلى 28 يوليو من هــــــــــــنــــــــــــــا.

ستقام الجولة الثانية من امتحانات سنوات التحويل لمراحل التعليم الأساسي والثانوي في الفترة من 14 إلى 24 أغسطس، وستقام اختبارات المرحلة الثانية من شهادات الثانوية من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر (علمي- أدبي- ديني).

الفترة من 1 إلى 29 سبتمبر، والفترة من 1 إلى 29 سبتمبر، والفترة من 1 إلى 29 سبتمبر، وبدء العام الدراسي لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي 2022-2023 هي في 2 أكتوبر 2022.