العالم اليوم - زلزال يضرب جنوبي إيران.. وسكان الإمارات يشعرون به

انتم الان تتابعون خبر زلزال يضرب جنوبي إيران.. وسكان الإمارات يشعرون به من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 يوليو 2022 12:21 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر جنوبي إيران في الساعات الأولى من صباح السبت، فيما شعر به بعض سكان الإمارات، حسبما أكدت مصادر رسمية.

وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت زلزالا بقوة 6.3 درجة جنوبي إيران، الساعة 01:32، حسب التوقيت المحلي للإمارات.

وأضاف المركز في حسابه الرسمي على "تويتر"، إن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الإمارات، وليس له تأثير.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.