نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة التعليم الفني nategafany.emis.gov نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس “صناعي – تجاري – زراعي” الدور الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني من أكثر ما يشغل بال الشارع المصري خلال الأيام الحالية، حيث يعيش جميع الطلاب وذويهم حالة من الترقب والقلق الشديد في انتظار إعلان نتيجة الثانوي الفني الصناعي والتجاري والزراعي، وذلك بعدما انتهي الطلاب من أداء الامتحانات في جميع المواد الدراسية المقررة، حيث جرت الامتحانات وسط أجواء مثالية، كما لم يتم رصد أي مخالفات طوال فترة الامتحانات، وبعدها مباشرة بدأت أعمال التصحيح لسرعة الانتهاء من أوراق إجابات الطلاب، وإعلان نتيجة الدبلومات 2022 الدور الأول في أقرب وقت ممكن، ومن خلال المقال، سنقوم بتوفير رابط استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022 صناعي – تجاري – فني لجميع الطلاب فور ظهورها رسمياً.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

تعد نتيجة الدبلوم 2022 من أهم نتائج المراحل الدراسية في مصر، والتي يهتم بها جميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث تعد الشهادة الثانوية الفنية نهاية مرحلة دراسية هامة في حياة كل طالب، ويسعى الكثير من الطلاب للحصول على اعلي الدرجات خلال هذه المرحلة الدراسية الهامة، والتي بدأت خلال الفترة بين 28 مايو الماضي، واستمرت لمدة أسبوعين لتنتهي يوم 9 يونيو.

ومن جانبه، فقد أشار الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني إلي أن نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، مشيراً إلي أقترب ظهور النتيجة خلال الأسبوع القادم على أقصي تقدير، حيث يستمر العمل طوال الفترة الماضية، وحتى الآن لسرعة الانتهاء من تصحيح ومراجعة كافة درجات الطلاب قبل إعلانها من خلال بوابة التعليم الفني.

بوابة التعليم الفني

من المتوقع أن تشهد بوابة التعليم الفني nategafany.emis.gov إقبالاً كبيراً خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بالتزامن مع أقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الدبلوم 2022 برقم الجلوس، حيث سيكون موقع بوابة التعليم الفني هي الجهة الرسمية للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بكافة أقسامها، وسيقوم الطالب بالدخول إلي رابط النتيجة فور ظهورها، والاختيار من بين نتائج الأقسام الدراسية المختلفة، وهي:

نتيجة الدبلوم الصناعي 2022

نتيجة الدبلوم التجاري 2022

نتيجة الدبلوم الزراعي 2022

نتيجة الدبلوم الفندقي 2022

خطوات استعلام نتيجة الدبلومات 2022 الدور الأول

يتساءل الكثير من الطلاب حول طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 من خلال بوابة التعليم الفني، حيث سيتم رفع النتيجة فور اعتمادها رسمياً عقب انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وذلك عبر إتباع الآتي: