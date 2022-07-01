نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول 2022 العراق بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا

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عمر شويل - جدة ولقد قامت وزارة التربية العراقية بالاعلان عن استخراج الرابط الخاص بالنتائج الثالث المتوسط في العراق لعام 2022 بحيث من الممكن أن يتم استخراج النتائج للمرحلة الانتقالية الثالثة لدي العام 2022 وذلك في مرحلتها الاولى من الجولة برعاية وزارة التربية في العراق والتي في دوره الحرص على تطبيق جميع الاحتياطات الواجبة في الامتحانات التي تم تأديتها في هذا العام، ولقد تم بدأ الجولة الأولى من عملية تصحيح امتحانات الطلاب، وتم طرح من الوزارة التعليمية الرابط الأول الخاص بالمتوسط الثالث في العراق 2022.
نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022
ولقد تم الحرص من الدور من ناحيتها على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ليتم عملية تصحيح الامتحانات لدي الطلاب في الامتحانات والتي تتم في الجولة الأولى وفي هذا العام، ولقد تم بدأ العمل بالفعل، ووزارة التربية التعليمية في العراق يتم تقدمها بالطرح أن يوجد برنامج عراقي للثالث المتوسط لعام 2022 ميلادي والرابط مباشرة للامتحان الثالث المتوسط التي كان يعمل على زيادة البحث عن ظهور نتائج الامتحان بالعراق لكي يتم التعرف على مدى صعوبة بالعمل في الامتحان.
ولقد قامت وزارة التربية بالعراق بالتأكد أن انتائج الثالث المتوسط من بين ما يتم السعى إليه الكثير من الناس لكي يتم التعرف على التقييم اللازم لهم ويتم الإعلان عنها من بعد الانتهاء من عملية المراقبة الدقيقة لدي العلامات، وفي خلال الساعات الأتية سيتم الإضافة إلى الاستكمال للوزارة لدي أعمال التصحيح وأعمال المراجعة.
خطوات ليتم التعرف على نتائج الثالث المتوسط الهجري 1443
ويوجد القليل من الخطوات المصرح بها من وزارة التربية والتعليم في العراق، والذي يتم عن طريقها أن يتم حصول الطالب على نتائجه عن طريق تسجيل رقم الجلوس بصورة إلكترونية ومن ضمن تلك الخطوات نقدمها لك في السطور التالية:
- نقوم بالدخول لرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعراق.
- ونقوم باختيار خانة الخدمات الالكترونية التي تكون من الأوامر التي توجد على الموقع.
- ثم يتم بالضغط على اختيار الاستعلام عن النتائج.
- ثم نقوم بالنقر على أيقونة نتائج “الصف الثالث المتوسط” ليتم التعرف على النتيجة.
- ثم نقوم بكتابة رقم جلوس الطالب ونقوم بالتأكد من صحته ونقوم بمراجعة جميع البيانات المدخلة.
- ويتم تسجيل البيانات المطلوبة ومن بعدها سوف نقوم بالنقر على أيقونة الاستعلام.
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