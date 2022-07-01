اوكرانيا تعلن نيتها السيطرة على جزيرة الأفعى

اوكرانيا تعلن نيتها السيطرة على جزيرة الأفعىاعلن الجيش الاوكراني اعتزامه السيطرة على جزيرة الأفعى (زمييني)، عقب انسحاب القوات الروسية منها كبادرة حسن نية.

وقال نائب رئيس دائرة العمليات في هيئة الأركان الأوكرانية أليكسي غروموف : "لقد غادر العدو الجزيرة.. الآن جيشنا ليس في الجزيرة، لكنه سيستولي عليها.. تشتمل خطط القوات الأوكرانية السيطرة على الجزيرة بأكملها ونشر الأسلحة هناك".حسب وكالة نوفوستي الروسية

من جهته، قال أستاذ العلوم العسكرية الروسي قسطنطين سيفكوف: "لن تتلقى أوكرانيا أي أوراق رابحة من تغيير الوضع في الجزيرة، وستحبط روسيا محاولات الجيش الأوكراني لإنزال قواته على الجزيرة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "روسيا سحبت قواتها من جزيرة زمييني في بادرة حسن نية".

وأشارت الوزارة إلى أنه "بهذه الطريقة، تظهر روسيا الاتحادية أنها لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لتصدير الحبوب من أوكرانيا".

وشددت الوزارة على أن "الكرة باتت في ملعب الجانب الأوكراني، الذي لم ينزع حتى الآن الألغام في مياه البحر الأسود قبالة سواحله بما فيها المياه القريبة من الموانئ".