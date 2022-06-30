نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج موريباك كونكور موريتانيا mauribac وطريقة الاستعلام عن نتائج المسابقة بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج موريباك كونكور موريتانيا هو الخبر الذي يزداد علية مؤشرات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية ،وذلك بعد أن قامت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في موريتانيا بالإعلان عن لوائح المترشحين نتائج كونكور 2022 عبر موقع موريباك mauribac في الساعات القليلة المقبلة، وبهذا اصبح جميع الطلاب وأولياء الأمور في موريتانيا بمعرفة نتيجة مسابقة دخول السنة الأولي الاعدادية 2022 وكذلك معرفة لوائح كونكور، ومن المتوقع أن تقوم وزارة التهذيب الوطني بالإعلان عن النتائج بشكل إلكتروني وذلك خلال الأيام القليلة المتوقعة، ومن خلال المقال سوف نوضح موعد ظهور النتائج وطريقة الاستعلام عن المسابقة بالخطوات.

نتائج موريباك كونكور موريتانيا

أراء الطلاب في المسابقة كما هي موضحة في الفيديو التالي:

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط نتائج الثانوية العامة قطر، ومن المعروف أن وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا تسعي علي تطوير المنظومة التعليمية بشكل كبير خلال الفترة السابقة، كما إنها تعمل علي توفير جميع سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور وذلك عن طريق توفير منصة مريباك ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج المسابقات عن طريق الإنترنت بطريقة سهلة، وكذلك بإمكانهم معرفة لوائح المسابقة وأرقام المرشحين لدخول السنة الأولي الاعدادية دون الحاجة إلي الذهاب إلي المدرسي لمعرفة أسماء الناجحين، وللاستعلام عن نتائج المسابقة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا.

الضغط علي أيقونة امتحانات السنة الأولي الاعدادية.

اختيار الولاية التابعة للطالب وتحديد المقاطعة التي يوجد بها.

تحديد المدرسة التابع لها.

الضغط علي أيقونة بحث.

سوف يتم إظهار نتيجة مسابقة كونكور.

نتائج موريباك كونكور موريتانيا

كما يمكن للطلاب أو أولياء الأمور الدخول علي موقع موريباك للاستعلام عن النتيجة واستخراج نتائج كونكور عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع موريباك https://www.mauribac.com

كتابة الرقم السري للطالب مع التأكد من كتابته بشكل صحيح.

عليك بكتابة رقم الدسك أو ” المقعد” الخاص بالطالب.

وأخيراً عليك بالضغط علي أيقونة عرض النتائج.

سوف تظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بنتيجة كل مادة.

وبهذا قد نكون وصلنا الي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم خطوات الاستعلام عن نتائج موريباك، نتمنى لجميع أبنائنا من الطلبة والطالبات التفوق.