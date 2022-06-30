نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” رابط الاستعلام عن نتائج كونكور موريتانيا 2022 عبر الرابط الرسمي للسنة الأولى إعدادي “موريباك” في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم الآن الاستعلام بشكل كبير عن رابط نتائج كونكور 2022 موريتانيا حيث يبحث أولياء الأمور والتلاميذ عن رابط الاستعلام عن النتيجة التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في غضون الساعات القليلة القادمة حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية في موريتانيا أنه قد تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الاختبارات ومن المقرر أن يتم عرض النتائج عبر الرابط الرسمي حيث سوف يتم من خلاله تحميل النتائج وتستطيع بعدها أن استعلم عنها برقم المقعد.

نتائج كونكور موريتانيا 2022

تم الإعلان من قبل وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح حيث إنه كانت تتم في الفترة السابقة عمليات التصحيح بشكل مكثف وبعدها تم تجميع الدرجات وأيضا سوف يتم رفع النتيجة من خلال الرابط الرسمي وقد أعلنت الوزارة عن رابط مخصص لعرض النتائج من خلاله ويمكنك أن تستعلم عن نتائج كونكور 2022 موريتانيا عبر هذا الرابط في كل الولايات.

خطوات الاستعلام عن نتائج مسابقات كونكور 2022 موريتانيا

يمكنك أن تستعلم عن النتائج الخاصة بالطلاب كونكور 2022 موريتانيا عن طريق اتباع عدد من الخطوات التي سوف نوضحها لك وهي كما يلي:

في البداية يجب التوجه إلى موقع وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا.

وبعدها يجب أن تختار كلمة نتائج السنة الأولى إعدادي 2022 كونكور.

وبعدها يتم اختيار الولاية التي يدرس بها الطالب.

ويتم تحديد اسم المدرسة التي يدرس بها الطالب.

ثم يجب على الطالب أن يتأكد من أن كل المعلومات المسجلة صحيحة.

اضغط على كلمة بحث.

وسوف تجد أمامك نتيجة المرشحين كونكور 2022.

حيث يتم الآن البحث بشكل كبير عن نتائج الطلاب والطالبات وموعد ظهور النتيجة وبالطبع تزداد حالات التوتر والقلق بين أولياء الأمور وأيضا الطلاب بسبب رغبتهم في التعرف على نتائج الأبناء ويتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق التوجه إلى موقع وزارة التهذيب الوطني وبعدها يتم تحديد الولاية وتحديد اسم الطالب ثم الضغط على إظهار النتيجة حيث إنه قد تم الانتهاء بالفعل من تصحيح نتائج الطلاب وتجميع الدرجات وبعدها سوف يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي عبر الرابط المخصص لذلك.

يتم الآن البحث بشكل كبير عن رابط الاستعلام عن نتائج كونكور موريتانيا للسنة الأولي اعدادي حيث تم الانتهاء من أداء الاختبارات ويتم الآن البحث عن النتائج والجدير بالذكر أنه عقب الانتهاء من أداء الاختبارات يتم تصحيح الأوراق الامتحانية وبعدها يتم تجميع الدرجات ومراجعتها اكثر من مره حتي لا يتم ظلم أي طالب وفي النهاية يتم عرضها عبر مواقع الانترنت.