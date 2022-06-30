مقتل 14 شخصا إثر وقوع انهيار طينى شمالى الهند

جدة - نرمين السيد - ويحاول عمال الإنقاذ والتعامل مع الكوارث والشرطة والقرويون المحليون، إنقاذ من دفنوا تحت الأنقاض فى بلدة تقع بالقرب من مدينة إيمفال عاصمة ولاية مانيبور، حسبما أوردت شبكة (أيه.بى.سى.نيوز) الإخبارية الأمريكية.

وأوضحت السلطات الهندية أن 7 أشخاص من المفقودين أعضاء فى جيش الإقليم وأن 5 آخرين من مسؤولى السكك الحديدية الهنود كانوا من بين المفقودين.