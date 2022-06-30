Now رابط نتائج كونكور 2022 موريتانيا عبر موقع موريباك www.mauribac.com الرسمي برقم الجلوس نتيجة مسابقة دخول السنة الاولى الاعدادية 2022

رابط نتائج كونكور 2022 موريتانيا، يبحث الالاف الطلاب عن رابط نتائج كونكور 2022 موريتانيا خاصة بالتزامن مع قرب الاعلان عن النتائج، حيث يعيش الطلاب في أجواء من القلق في انتظار الإعلان عن نتائج كونكور 2022 موريتانيا بعد أن تقوم وزارة التهذيب الوطني المورينانية بالكشف عن موعد الاستعلام عن نتائج المسابقات اونلاين، وهناك أخبار تفيد بأن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات قد انتهت في كافة الكنترولات، وبالتالي بات من المتوقع أن تعلن نتائج كونكور 2022 خلال الساعات القادمة، وستوفر لكم أسرة موقع “ثقفني” رابط الحصول على نتائج كونكور 2022 مويتانيا برقم الجلوس فور اعتمادها.

رابط نتائج كونكور 2022 موريتانيا

وستقوم وزارة التهذيب الوطني بتفعيل رابط نتائج كونكور 2022 موريتانيا عبر موقع موريباك ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم اونلاين فور الاعلان عنها، وكانت مسابقة دخول السنة الاول من التعليم الاعدادي قد انطلقت في يوم الاثنين الموافق السادس من يونيو الجاري، وحاليا تسيطرحالة من القلق والتوتر على الطلاب في انتظار الكشف عن نتائج كونكور 2022 موريتانيا التي تأخر الإعلان عنها، حيث سيتم اعلان النتيجة عبر موقع وزارة ااتهذيب الوطني والاصلاح التعليمي بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة، ليحصل كل طالب على حقه، والآن مع خطوات الحصول على نتائج كونكور 2022 موريتانيا فور اعتمادها رسميا، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع موريباك https://www.mauribac.com/ الرسمي على شبكة الانترنت.

قم بادخال الرقم السري وكلمة السر من أجل أن تستطيع معرفة النتيجة.

اخيرا ادخل رقم جلوس الطالب، ثم اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر الآن درجاتك في كافة المواد.

موقع نتائج كونكور 2022 موريتانيا

ويمكنك من خلال موقع نتائج كونكور 2022 موريتانيا يمكنك الاستعلام عن النتائج بشكل الكتروني بعد أن تقوم وزارة التهذيب الوطني والاصلاح التعليمي باعتمادها خلال الساعات القادمة، وسنشرح لكم طريقة الحصول على نتائج كونكور 2022 موريتانيا بالخطوات عبر الموقع الرسمي للوزارة للطالب وولي الأمر: