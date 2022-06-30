رابط نتائج كونكور في موريتانيا 2022. حيث أعلنت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في موريتانيا عن أرقام المرشحين لـ كونكور مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية عبر موقع موريباك. ويمكن للطلاب في ولاية نواكشوط الشمالية والغربية والجنوبية والحوض الشرقي والغربي وباقي الولايات الأخرى الاستعلام عن نتائج كونكور 2022 بشكل إلكتروني بسهولة ويسر دون عناء الانتقال لمقر المكاتب وسوف نتعرف على سبيل ذلك في السطور المُقبلة:

نتائج كونكور في موريتانيا 2022

حيث تتيح للطلاب من مختلف الولايات في موريتانيا الوصول إلى معلومات عن نتائج كونكور 2022 بسهولة برقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني الرسمي موريباك منذ بداية العام الدراسي الجديد. فقد عملت الوزارة على تحسين النظام التعليمي من خلال تمكين الطلاب من متابعة العملية التعليمية عن بعد ومتابعة تقدمهم الأكاديمي إلكترونيًا. وفي سبيل ذلك أعلنت الوزارة عن نتائج مسابقة كوكنور 2022 بعد فترة من الانتظار تم الإعلان عنها رسميًا عبر موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في الساعات المُقبلة في ظل الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الجميع .

رابط نتائج كونكور في موريتانيا 2022

لمعرفة نتائج مسابقة كونكور موريتانيا 2022 اتبع الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة التهذيب والإصلاح.

النقر على امتحانات دخول السنة الأولى إعدادية 2022

تسجيل الدخول بكلمة المرور واسم الطالب أو الطالبة.

ثم حدد الولاية أو المقاطعة التي ينتمى إليها الطالب.

واختيار المدرسة وإدخال رقم المقعد .

ثم النقر على أيقونة التفاصيل لعرض المواد المقررة بالكامل على الفور.

الاستعلام على نتائج كونكور

زيارة موقع وزارة التهذيب.

تحديد نتائج امتحانات المرحلة الإعدادية الأولى.

أدخل اسم الولاية واسم الطالب.

ثم المدرسة والنقر على عرض النتائج.

من المتوقع ظهور النتائج خلال الساعات التالية بشكل إلكتروني هذا وفقًا لما ذكره موقع موريباك، حيث أدى الطلاب الاختبارات يوم 6 يونيو الماضي حيث تسود حالة من الترقب والانتظار لنتائج كونكور 2020. حيث أكدت المصادر أن أعمال التصحيح ورصد درجات الطلبة قد انتهت بشكل رسمي بلجان التصحيح ومراكز الامتحانات وتستعد الوزارة لإطلاق النتائج قريبًا.