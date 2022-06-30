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عمر شويل - جدة موريباك لوائح كونكور 2022 التي قامت وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا بالانتهاء منها منذ فترة قريبة، وبدا البحث يتصاعد في مؤشرات البحث العالمية في جوجل موريتانيا عن موعد الإعلان عن أرقام الطلاب، وقد قامت الوزارة بجمع أوراق الطلاب والانتهاء من تصحيحها في وقت ليس بالطويل، وأعلنت عن الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب ورفعها للاعتماد الرسمي من السيد وزير التربية والتعليم، ويتم ترقب الإعلان عنها عبر أخبار منصة موريتانيا التعليمية.

[موريباك لوائح كونكور] نتائج وزارة التهذيب الوطني education.gov.mr المسابقات الموريتانية برقم الطالب

أعلنت وزارة التهذيب الوطني الموريتانية الانتهاء من رفع نتائج الطلاب على الموقع الرسمي للنتائج، ويتبقى الإعلان عنها بعد التحضير الجيد مع السيد وزير التربية والتعليم ليقوم بالإعلان عنها رسميا على التلفزيون الرسمي للقناة الموريتانية الأولى، ويتم اعتماد النتائج بالإعلان عن نسب النجاح في الشعبة العلمية والأدبية على حد سواء، كما يتم إعلان أسماء الأوائل على الهواء مباشرة، ويتم تفعيل رابط استخراج النتائج برقم الطالب.

وزارة التهذيب الوطني وإعلان أسماء الأوائل 2021

تقوم وزارة التهذيب الوطني بنشر جميع أسماء أوائل الطلاب فور أن يقوم السيد وزير التعليم باعتمادها والإعلان عنها، وقد قامت بالعام الماضي بنشر الأسماء على الصفحة الرسمية لنتائج الطلاب كما يلي: