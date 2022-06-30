نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج دخول السنة الأولى إعدادية 2022 عبر موقع موريباك كونكور وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج دخول السنة الأولى إعدادية 2022 ، أعلنت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في موريتانيا عن لوائح المترشحين نتائج كونكور 2022 عبر موقع موريباك mauribac في الساعات القليلة المقبلة، حيث يعيش حاليا معظم الطلاب وأوليائهم الذين اجتازوا امتحانات مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية حالة من الترقب والتوتر الشديد بعد اقتراب موعد صور النتائج التي طال انتظارها كثيرا، كما يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا عمليات بحث رهيبة عن موقع موريباك نتائج كونكور، وبدورنا نحن من خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لكم الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج المسابقات في موريتانيا 2022.

نتائج دخول السنة الأولى إعدادية 2022

سعت وزارة التهذيب الوطني في دولة موريتانية إلى تحديث وتطوير المنظومة التعليمية من خلال استحداث موقع رسمي للوزارة وكذلك منصة موريباك لاستعلام عن نتائج المسابقات كونكور 2022 ولوائح وأرقام المترشحين لدخول السنة الأولى إعدادية بشكل إلكتروني دون عناء الذهاب إلى المدارس والاطلاع على القوائم الاسمية للناجين في العام الدراسي الحالي 2021-2022

استخراج نتائج كونكور 2022 في موريتانيا

ننشر لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري رابط موريباك نتائج كونكور 2022 في موريتانيا، كما نضع بين اديكم الخطوات الصحيحة التي أعلنت عنها وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي من أجل الاستعلام عن نتائج امتحانات مسابقة دخول السنة أولى اعدادية وجاءت الخطوات بينة بشكل مفصل على النحو التالي:

أول خطوة يجب القيام بها وهي دخول ولي الطالب على موقع وزارة التهذيب الوطني الموريتانية

ثانيا: الواجهة الرئيسية للموقع أنقر مباشرة على نتائج امتحانات دخول السنة الأولى إعدادية

ثالثا: يجب على التلميذ اختيار الولاية التي يتبع لها

رابعا: تحديد اسم المقاطعة التي ينتمي إليها التلميذ حاليا

خامسا: اختيار المدرسة التي يدرس فيها الطالب

سادسا: الضغط على علامة بحث ستظهر نتيجة لوائح المترشحين كونكور 2022.

موريباك نتائج كونكور موريتانيا 2022

علاوة على ذلك، يمكن لأولياء أمور الطلاب استخراج نتائج كونكور 2022، عبر موقع موريباك. الذي يتم استحداثه من قبل وزارة التهذيب الوطني، للاستعلام عن نتيجة الطالب ما عليكم سوى تطبيق الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط موقع موريباك https://www.mauribac.com/

إدراج الرقم السري الخاص بالطالب

ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بالطالب

بعدها يتم كتابة رقم المقعد الخاص بالتلميذ

في الأخير الضغط على عبارة عرض النتائج.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي شرحنا لكم فيه أهم الخطوات التي يستطيع عبرها الولي معرفة نتائج كونكور مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية.