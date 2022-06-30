نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج كونكور 2022 في موريتانيا معرفة أرقام ولوائح المترشحين لمسابقة دخول السنة الأولى إعدادية موريباك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج كونكور 2022 في موريتانيا ، أعلنت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في دولة موريتانيا عن أرقام ولوائح المترشحين كونكور لمسابقة دخول السنة الأولى إعدادية في موريتانيا 2022 عبر موقع موريباك mauribac concour، حيث يمكن حاليا لكل الطلاب المقمين في ولاية نواكشوط الشمالية، نواكشوط الغربية، نواكشوط الجنوبية، الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابة، كوركول، لبراكنه، ترارزه، آدرار، داخلت نواذيبو، تكانت، كيدي ماغا، تيرس الزمور، انشيري، الولايات الداخلية وباقي الولايات الأخرى الاستعلام عن موريباك نتائج كونكور 2022 بكل سهولة وبشكل إلكتروني دون عناء التنقل خارج المنازل، وبدورنا نحن في موقع ثقفني الإخباري سنبين لكم أهم الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج نتائج المسابقات في موريتانيا كونكور 2022.

نتائج كونكور 2022 في موريتانيا

بمجرد إعلان وزارة التهذيب الوطني عن نتائج كونكور 2022. عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث رهيبة عن طريقة الاستعلام عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية المعروفة باسم لوائح المترشحين كونكور 2022 التي يمكن استخراجها بالدخول على رابط موقع موريباك https://www.mauribac.com/ واتباع جميع الخطوات التي سنذكرها أدناه.

علاوة على ذلك يمكن لجميع طلاب وطالبات في كافة ولايات موريتانيا الذي امتحنوا في مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية في موريتانيا الحصول على نتائج كونكور 2022 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في الدولة الإسلامية موريتانيا موريباك 2022 الذي تم تفعيله لتسهيل النتائج على الطلاب بشكل الكتروني دون عناء تنقلهم خارج المنازل.

نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية في موريتانيا 2022

ننشر لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري الخطوات الصحيحة التي يستطيع من خلالها أولياء الطلاب الاستعلام عن نتائج كونكور في موريتانيا من خلال الدخول على عبر موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي المختص في نشر نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية عن طريقة تطبيق الخطوات التالية:

الدخول موقع وزارة التهذيب الوطني الموريتانية

ثم أنقر نتائج امتحانات دخول السنة الأولى إعدادية 2022

يجب على التلميذ اختيار الولاية التي يتبع لها

تحديد اسم المقاطعة التي ينتمي إليها التلميذ حاليا

اختيار المدرسة التي يدرس فيها الطالب

في الأخير انقر على مربع بحث ستظهر نتيجة لوائح المترشحين كونكور 2022.

موريباك نتائج كونكور 2022

بالإضافة إلى >لك يمكن لجميع الطلاب لمعرفة الدرجات المتحصل عليها في امتحانات مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية عبر منصة موريباك نتائج كونكور 2022 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع موريباك https://www.mauribac.com/

كتابة الرقم السري الخاص بالطالب

ثم كتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب

بعدها يتم إدراج رقم المقعد الخاص بالتلميذ

أخيرا النقر على عبارة عرض النتائج.

في الأخير وصلنا بكم لنهاية ه>ا المقال وال>ي تعرفنا فيه بشكل مفصل ودقيق على الخطوات الصحيحة التي يستطيع من خلالها طلاب موريتانيا الاستعلام عن نتائج كونكور 2022.