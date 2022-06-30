أوكرانيا: حصلنا على مساعدات أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وكتب شميهال عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "ممتنون لـ الولايات المتحدة.. حصلنا على منحة قدرها 1.3 مليار دولار ضمن حزمة تمويل ميزانية الدولة بقيمة 7.5 مليار دولار".
المساعدات الأمريكية لأوكرانيا
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت من قبل، تخصيص 7.5 مليار دولار من أجل أوكرانيا، لمساعدتها فى مواجهة عجو الميزانية لديها، فى ظل العملية العسكرية لـ روسيا على أراضيها.
ومن جانبها أعلنت كندا على لسان رئيس وزرائها جستن ترودو، الثلاثاء الماضى، عن تقديم مزيد من الدعم المالى لأوكرانيا، بما فى ذلك قرض بقيمة 200 مليون دولار من خلال صندوق النقد الدولى، فى نهاية قمة قادة مجموعة السبع فى ألمانيا.
حرب اوكرانيا
وفى اليوم ذاته، صرح وزير دفاع فرنسا سيباستيان ليكورنو، بأن باريس سترسل "كميات كبيرة" من ناقلات الجنود المدرعة إلى أوكرانيا.
وأكد ليكورنو أيضًا إرسال ستة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز سيزر إضافية إلى أوكرانيا بالإضافة إلى 12 مدفعًا تم نقلها بالفعل إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال أمين عام حلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، فى مؤتمر صحافى، الاثنين الماضى، إن الحلف سيواصل دعم أوكرانيا بأسلحة من دول الحلف.
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