موسكو: على كييف أن تتوقف عن ترهيب الصحفيين الروس

جدة - نرمين السيد - طالبت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، النظام الأوكرانى التوقف عن محاولة ترهيب الصحفيين الروس من خلال محاولات الاغتيال والاستفزاز.





وأضافت "زاخاروفا" أن أجهزة الأمن الأوكرانية تعمل عن كثب فى البيئة الصحفية منذ فترة طويلة، وتقوم بأفعال استفزازية وتستعد لاغتيال الصحفيين الروس، ويقوم نظام كييف بتهديد الصحفيين الروس بأساليب عقابهم، يقوم النظام الأوكرانى بإظهار وجها جديدا من الكراهية".

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أن زاخاروفا طالبت النظام الأوكرانى بالتوقف عن تهديد الأشخاص الذين يعملون فى الإعلام وتهديدهم.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إلى التهديدات التى وجهها الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، خلال فيديو له، والذى وعد فيه بـ"معاقبة" الصحفيين الروس لتفانيهم فى أداء واجباتهم المهنية، على حد قولها.

وكان الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، قد صرح بأنه لن يتمكن أى من المتورطين فى الإرهاب ضد المدن الأوكرانية من التنصل من المسؤولية، وستكون جميع المعلومات ذات الصلة بكل منها معروفة للعالم.